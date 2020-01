L’une des fonctionnalités les plus demandées de WhatsApp au cours des deux dernières années a été le mode sombre. Il est enfin disponible sur Android – vous pouvez maintenant définir manuellement le mode sombre pour WhatsApp, ou faire correspondre automatiquement l’application au thème du système. Voici comment vous pouvez commencer avec le mode sombre sur WhatsApp pour Android.

Comment activer le mode sombre dans WhatsApp pour Android

Ouvert WhatsApp depuis le tiroir de l’application ou l’écran d’accueil.

Appuyez sur le menu de débordement d’action (trois points verticaux dans le coin supérieur droit).

Frappé Réglages.

Sélectionner Chats.

Choisir Thèmes.

dans le Choisissez le thème boîte de dialogue, sélectionnez Foncé.

Vous devriez voir l’interface passer à un thème sombre.

C’est ça! Vous devriez maintenant avoir un mode sombre configuré pour le service de messagerie. Le mode sombre est particulièrement bon sur WhatsApp en raison des accents verts qui sont présents dans toute l’interface, et ils apportent un peu de flair visuel à l’application.

Notez que ce paramètre n’est disponible que dans la version bêta pour l’instant, et il peut prendre quelques semaines pour être déployé sur la chaîne publique. J’utilise la version 2.20.14 de l’application, donc si vous ne voyez pas encore l’option pour le thème sombre, accrochez-vous. Ça arrive.

Le mode sombre est activé depuis quelques jours maintenant, et cela fait une énorme différence dans la façon dont vous utilisez le service. C’est plus facile pour les yeux, et si vous avez un téléphone Android 10 et que vous réglez le mode sombre à l’échelle du système, la cohérence visuelle est meilleure.

