Comment activer le mode sombre dans WhatsApp sur iOS

Enfin, après une longue période d’attente, WhatsApp a activé le mode sombre avec sa dernière mise à jour pour iOS. La fonctionnalité était en version bêta depuis quelques semaines mais est maintenant disponible au public. Le mode sombre est une fonctionnalité très demandée car il aide à réduire la fatigue oculaire dans les environnements faiblement éclairés, et il peut réduire légèrement la consommation d’énergie de la batterie, en particulier sur les téléphones avec écrans OLED, comme l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max.

Si vous souhaitez basculer le commutateur sur le mode sombre pour WhatsApp, voici ce que vous devez faire!

Comment activer le mode sombre dans WhatsApp sur iPhone et iPad

Le mode sombre WhatsApp est lié aux paramètres du système iOS, ce qui signifie que Whatsapp passe automatiquement en mode sombre lorsque votre mode sombre est activé sur l’ensemble de votre téléphone.

Ouvert Centre de contrôle sur votre iPhone ou iPad. Balayez vers le bas depuis le coin supérieur droit de l’iPhone X ou plus récent et de l’iPad, ou balayez vers le haut depuis le bas de l’écran sur l’iPhone 8 et les versions antérieures.

Maintenez enfoncé ou appuyez fermement sur curseur de luminosité de l’écran.

Robinet Mode sombre pour activer ou désactiver la fonction.

Source: iMore

C’est tout ce qu’on peut en dire! Tant que le mode sombre est activé sur iOS, WhatsApp sera également dans l’obscurité.

Comment utiliser le mode sombre dans iOS

Si vous souhaitez explorer le mode sombre encore plus, en ajoutant un moyen plus court pour l’activer et le désactiver, ou même en définissant un calendrier pour que le mode sombre s’allume automatiquement à un certain moment, vous pouvez également le faire!

Comment utiliser le mode sombre sur iPhone et iPad

