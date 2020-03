Enfin, le moment que tant de gens attendaient est arrivé: WhatsApp propose désormais une prise en charge intégrée du mode sombre. Dans un article de blog, la société appartenant à Facebook a annoncé que le mode sombre de WhatsApp se déploie sur les appareils Android et iOS à travers le monde.

Si vous, comme beaucoup d’autres, essayez de profiter du mode sombre aussi souvent que possible, ce sera une bonne nouvelle pour vous. Heureusement, l’activation du mode sombre de WhatsApp est facile.

Comment activer le mode sombre de WhatsApp

Dans WhatsApp, cliquez sur les trois points verticaux dans le coin supérieur droit de l’écran pour accéder à vos paramètres.De là, accédez à Chats.Tap Theme. Ici, vous pouvez basculer manuellement entre les thèmes clairs et sombres.Dans Android 10, vous aurez également la possibilité d’autoriser WhatsApp à respecter les préférences par défaut de votre système, comme indiqué ci-dessus.Dans Android 9 ou plus, vous devrez revenir à paramètres pour basculer manuellement entre les thèmes.Retournez complètement hors des paramètres, et profitez du nouveau mode sombre de WhatsApp!

Lisez aussi: Vous aimez le mode sombre? Voici pourquoi vous voudrez peut-être toujours l’éviter

Comme vous pouvez le voir sur les captures d’écran ci-dessus, le thème sombre de WhatsApp n’est pas noir comme certaines autres applications. Au lieu de cela, les développeurs de WhatsApp ont décidé d’opter pour un schéma de couleurs qui s’aligne à la fois sur le thème général du système Android et réduit la fatigue oculaire. Non seulement les blancs deviennent gris foncé, mais les accents verts sont également remplacés par des teintes plus sombres et plus fraîches.

Le mode sombre de WhatsApp est actuellement en cours de déploiement pour les utilisateurs du monde entier. Si votre application n’a pas encore la possibilité de modifier le thème, soyez patient et elle arrivera en temps voulu. Assurez-vous simplement de garder votre application à jour. Si vous ne pouvez pas attendre l’OTA, vous pouvez toujours rejoindre le programme bêta de WhatsApp, et vous devriez avoir la nouvelle fonctionnalité de mode sombre dès la sortie de la porte.

Plus de messages sur WhatsApp