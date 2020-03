Samsung a un mode sombre à l’échelle du système dans One UI 2.0, et il est facile à configurer sur votre Galaxy S20. Le mode sombre change l’apparence de l’interface système et des applications propriétaires de Samsung, et il fait également basculer les applications tierces comme Chrome, Google Drive et Instagram vers une palette sombre. La meilleure partie est que tout se fait automatiquement une fois que vous passez en mode sombre dans les paramètres du téléphone.

Comment activer le mode sombre sur le Galaxy S20

Ouvert Réglages depuis l’écran d’accueil.

Robinet Afficher.

Basculer Foncé en haut pour passer en mode sombre.

Robinet Paramètres du mode sombre pour personnaliser le mode sombre sur votre S20.

Basculer Allumez comme prévu à Sur si vous souhaitez programmer le mode sombre du coucher du soleil au lever du soleil. Si vous souhaitez que le mode sombre soit activé en permanence, laissez ce paramètre désactivé.

Le mode sombre est intégré à Android 10, et avec One UI 2.0, Samsung a intégré les changements de Google – c’est ainsi qu’il est en mesure d’offrir un mode sombre à l’échelle du système sur le S20. Le mode sombre est particulièrement adapté au panneau AMOLED du S20, et si vous cherchez à changer les choses par rapport aux couleurs d’interface standard, vous devriez essayer le mode sombre sur votre Galaxy S20.

J’aime utiliser le mode sombre tout au long de la journée, mais vous pouvez facilement le programmer du coucher au lever du soleil ou toute plage horaire personnalisée que vous souhaitez utiliser. Samsung propose beaucoup de personnalisation dans ce domaine, ce qui rend l’utilisation du mode sombre sur le Galaxy S20 encore plus attrayante.

