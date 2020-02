Comment activer le moniteur SpO2 sur votre Fitbit

Fitbit s’est bâti une solide réputation en se basant sur la qualité de ses appareils portables et ses analyses intégrées faciles à comprendre. Il a été l’une des premières sociétés à populariser la surveillance de la fréquence cardiaque au poignet, et également l’une des premières à inclure un capteur SpO2 intégré pour mesurer les niveaux d’oxygène dans le sang. Maintenant que cette fonctionnalité a été désactivée par la FDA et activée par Fitbit, nous expliquerons comment l’utiliser et pourquoi elle est importante.

Produits utilisés dans ce guide

Comment vérifier votre taux d’oxygène dans le sang avec votre Fitbit

Notez qu’au moment de la publication, cette fonctionnalité venait de commencer à être déployée pour les clients Fitbit, il se peut donc qu’elle ne soit pas encore apparue dans votre application. Mais continuez à vérifier – cela en vaudra la peine!

Cette fonctionnalité est disponible sur de nombreux modèles Fitbit, mais pas sur tous, y compris l’Ionic (sorti en 2017), ainsi que sur toutes les versions des gammes Charge 3 et Versa (à partir de 2018).

Assurez-vous que votre appareil est complètement chargé ou est branché sur un chargeur pour le processus de mise à jour.

Ouvrez le Application Fitbit sur votre smartphone

Appuyez sur votre avatar de profil dans le coin supérieur gauche de l’application

Lorsque vous voyez une liste de vos appareils Fitbit, vérifiez si votre appareil compatible (Ionic, Versa 1, 2 ou Lite ou Charge 3) a une mise à jour en attente. Si c’est le cas, robinet sur l’icône de l’appareil.

Source: Jeramy Johnson / iMore

Une fois votre appareil mis à jour, tout ce que vous avez à faire pour vérifier votre oxygène sanguin est de appuyez sur la tuile sommeil dans le menu Aujourd’hui (en bas de l’application).

Source: Jeramy Johnson / iMore

Appuyez sur un journal de sommeil (enregistrement de sommeil d’une nuit) pour voir un graphique de variation estimée de l’oxygène personnalisé pour vous comme celui ci-dessous.

Source: Fitbit

C’est tout ce qu’on peut en dire! Si vous avez la mise à jour et suivez ces étapes, vous pourrez également voir votre taux d’oxygène dans le sang.

Que signifie SpO2 et pourquoi est-ce important?

Votre SpO2 est une mesure de votre taux d’oxygène dans le sang ou, comme Fitbit le désigne, votre variation estimée de l’oxygène (EOV). Selon le centre d’aide de Fitbit:

En règle générale, votre niveau de saturation en oxygène dans le sang se situe entre 95 et 100%, ce qui signifie que votre sang transporte autant d’oxygène qu’il le peut. Les niveaux d’oxygène dans votre sang ont tendance à rester relativement constants, même pendant l’exercice et le sommeil. Si vous cessez de respirer ou si vous avez des problèmes pulmonaires, votre niveau de saturation en oxygène dans le sang peut baisser car moins d’oxygène pénètre dans votre corps. – Clinique Mayo

Les appareils Fitbit mentionnés ci-dessus utilisent des capteurs rouges et infrarouges qui sont déjà à l’arrière du boîtier de la montre pour faire briller la lumière dans vos vaisseaux sanguins et lire les couleurs et les niveaux de lumière qui “rebondissent” sur eux. Sur la base de ces lectures, votre Fitbit peut alors fournir une estimation relativement précise des niveaux d’oxygène dans votre sang.

Contrairement à d’autres cas d’utilisation, la couleur rouge signifie une bonne valeur, tandis que le bleu signifie une mauvaise valeur. Plus votre sang retourne de lumière rouge, plus vous avez d’oxygène. Plus il y a de lumière bleue, moins il y a d’oxygène dans votre circulation sanguine.

Donc pourquoi est-ce important? La communauté médicale prétend que connaître vos niveaux d’oxygène dans le sang (en particulier pendant le sommeil) peut être un bon moyen de prédire ou de surveiller des conditions telles que l’apnée du sommeil et de fournir des données précieuses aux personnes qui ont des conditions respiratoires préexistantes.

Consultez votre médecin si vous avez des inquiétudes concernant votre taux d’oxygène dans le sang.

Si vous remarquez des anomalies ou des «grandes variations» dans vos données de graphique EOV, vous devez contacter votre médecin pour interpréter les résultats et discuter des options de traitement.

Il convient de noter que Fitbit n’est pas la seule entreprise à disposer de dispositifs portables capables de prendre des mesures de SpO2. Withings et Garmin ont des montres qui prennent en charge cette fonctionnalité, et plus d’entreprises devraient déployer des appareils avec des fonctionnalités similaires au cours de l’année prochaine, en attendant les approbations réglementaires. Une omission surprenante à ce jour est Apple, dont l’Apple Watch Series 5, leader dans sa catégorie, propose toutes sortes de technologies de santé, de la détection des chutes à la surveillance ECG, mais n’a pas de capteur SpO2. Peut-être que cela viendra dans la ligne de la série 6 ou plus tard.

Pour ta santé!

J’espère que vous avez pu mettre à jour votre appareil et votre application et que vous avez commencé à utiliser cette nouvelle fonctionnalité.

Quant à moi, eh bien, je n’attendrai pas si patiemment que ma mise à jour soit déployée pour que je puisse commencer à apprendre comment ces données peuvent m’aider à apporter des changements positifs à la santé.

Salut. Merci d’avoir tendu la main. Nous sommes là pour vous aider. Certains clients ont commencé à voir le graphique en décembre 2019. La fonctionnalité sera disponible pour tous les clients dans le courant de 2020. Veuillez donc garder votre Charge 3 et votre application Fitbit à jour. Faites-nous savoir si vous avez d’autres préoccupations.

– Support Fitbit (@FitbitSupport) 31 janvier 2020

Nos meilleurs choix d’équipement

Cette fonctionnalité SpO2 est disponible sur les montres intelligentes et les bandes de fitness haut de gamme de Fitbit comme l’Ionic, la gamme Versa et la Charge 3.

Alexa à ton poignet

Fitbit Versa 2

La nouvelle et la meilleure montre connectée de Fitbit

La Versa 2 s’appuie sur la gamme de montres connectées la plus réussie de Fitbit avec cinq jours d’autonomie et l’accès Alexa en appuyant sur un bouton.

Fitbit continue d’affiner sa gamme Versa populaire avec un boîtier plus rationalisé, un écran plus grand et meilleur et des fonctionnalités de fitness améliorées.

GPS pour vous y rendre

Fitbit Ionic

Le Fitbit pour les athlètes d’élite

L’Ionic est le seul Fitbit à proposer un GPS intégré, mais il intègre également un grand écran, un support d’application décent et un stockage de musique à bord pour les longues courses ou les randonnées en pleine nature.

L’Ionic peut devenir un peu long dans la dent, mais c’est toujours une montre de fitness riche en fonctionnalités. En vieillissant, son prix a baissé pour être compétitif avec la Versa 2.

Top tracker

Fitbit Charge 3

Pour ceux qui ne veulent pas de montre intelligente pour les entraînements

Je pense que les smartwatches sont géniales, mais je n’ai pas besoin ni ne veux toutes les distractions qu’elles peuvent apporter. La Charge 3 me donne toutes les données de fitness que je veux, et aucune des fonctionnalités que je n’ai pas.

Avec une autonomie de six jours et un profil plus petit, la Charge 3 est confortable à porter toute la journée et toute la nuit pour suivre tout ce qui est important pour moi (comme le sommeil!).

Équipement supplémentaire

Si vous décidez de porter votre Fitbit au lit pour suivre votre SpO2 pendant votre sommeil, pensez à l’une de ces bandes plus douces pour plus de confort.

