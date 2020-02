Les signaux cellulaires sont horriblement congestionnés ces jours-ci, et il y a des zones dans ma maison où je ne reçois tout simplement aucune connectivité cellulaire. Si vous rencontrez des problèmes similaires, les appels Wi-Fi sont la solution. Il s’appuie sur votre réseau Wi-Fi domestique au lieu de votre signal cellulaire pour passer des appels, et le bonus supplémentaire est que la qualité des appels est nettement supérieure. Voici comment l’activer sur votre nouveau téléphone Galaxy S20.

Comment activer les appels Wi-Fi sur le Galaxy S20

Ouvert Réglages depuis l’écran d’accueil.

Robinet Connexions.

Basculer Appels Wi-Fi à Sur.

Source: Harish Jonnalagadda / Android Central

Comment activer les appels Wi-Fi à partir du numéroteur du Galaxy S20

Si, pour une raison quelconque, vous ne voyez pas la bascule Appel Wi-Fi dans les paramètres, vous pouvez l’activer à partir du numéroteur du téléphone. Voici comment procéder:

Ouvrez le composeur depuis l’écran d’accueil.

Appuyez sur le menu de débordement (trois points verticaux à droite).

Choisir Réglages.

Basculer Appels Wi-Fi à Sur.

Source: Harish Jonnalagadda / Android Central

La plupart des opérateurs du monde entier proposent désormais des appels Wi-Fi, et cela fait une énorme différence pour les appels audio. Mon opérateur a déployé les appels Wi-Fi plus tôt cette année, et la différence a été immédiatement perceptible. Chaque fois que je fais un appel régulier, j’ai l’impression de parler dans une boîte connectée par une chaîne. Alors allez-y et activez les appels Wi-Fi pour des appels limpides sur votre Galaxy S20.

