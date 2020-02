Comment activer les gestes de navigation sur le Galaxy S20

Samsung continue d’offrir des touches de navigation par défaut sur le Galaxy S20, mais il est facile de passer aux gestes de navigation. Suivre la route des gestes libère de l’immobilier en bas de l’écran, et c’est une façon plus intuitive de naviguer dans l’interface. Samsung propose plusieurs options de navigation sur le S20, et voici comment commencer.

Comment activer et personnaliser les gestes de navigation sur le Galaxy S20

Ouvert Réglages depuis l’écran d’accueil.

Robinet Afficher.

Défiler vers le bas au bas de la page.

Sélectionner Barre de navigation.

Sélectionner Gestes plein écran.

Robinet Plus d’options pour configurer les gestes sur votre S20.

Choisir Glissez du bas si vous voulez les gestes de navigation par défaut de Samsung. Vous devrez balayer vers le haut à partir de trois zones désignées en bas du téléphone: la section la plus à gauche consiste à revenir dans l’application, au milieu, à accéder à l’écran d’accueil, et à balayer du bas à droite vers afficher le menu de présentation.

Sélectionner Glissez des côtés et du bas si vous voulez les gestes de navigation par défaut d’Android 10. Dans ce mode, vous glissez vers l’intérieur de chaque côté de l’écran pour revenir en arrière, balayez vers le haut depuis le bas de l’écran pour accéder à l’écran d’accueil, et faites glisser vers le haut et maintenez pour accéder au menu de présentation.

Choisir la sensibilité aux gestes à partir du curseur en bas de l’écran une fois que vous avez déterminé la navigation avec laquelle vous êtes à l’aise. Vous avez le choix entre quatre niveaux de sensibilité.

Avec One UI 2.0 sur le Galaxy S20, vous pouvez choisir les gestes à utiliser. Si vous souhaitez utiliser les anciennes touches de navigation, vous n’avez rien à changer. Vous pouvez également choisir parmi la navigation par gestes de Samsung ou les gestes de navigation par défaut d’Android 10 si vous souhaitez essayer quelque chose de nouveau.

