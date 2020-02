Les appels de spam sont une véritable nuisance, et heureusement, il existe des services qui font un excellent travail en éliminant les appels automatisés et les numéros de spam. Le Galaxy S20 dispose d’un service de protection anti-spam intégré au numéroteur, et voici comment commencer.

Comment activer l’identification de l’appelant et la protection contre le spam sur le Galaxy S20

Ouvrez le composeur depuis l’écran d’accueil.

Appuyez sur le menu de débordement (trois points verticaux à droite).

Choisir Réglages.

Basculer Identification de l’appelant et protection contre le spam à Sur.

Lisez la politique de confidentialité de Hiya et cochez les cases.

Frappé Se mettre d’accord pour finir.

L’identification de l’appelant et la protection anti-spam du Galaxy S20 sont optimisées par Hiya, un service de détection de fraude et de recherche de numéro de téléphone. Hiya fonctionne particulièrement bien avec les appels automatisés, et bien que le niveau premium du service coûte généralement 15 $ par an, les clients Samsung l’obtiennent gratuitement car il est cuit directement dans le numéroteur.

La meilleure partie de Hiya est que ce n’est pas Truecaller. Bien que Truecaller soit largement utilisé, il est connu pour diffuser des annonces et ne se soucie généralement pas de votre vie privée, ce qui n’est pas une bonne apparence pour un service qui a accès à votre numéro de téléphone. Vous n’avez pas à vous en soucier avec Hiya, ce qui le rend d’autant plus attrayant. Si les appels indésirables sont un problème pour vous, vous devez activer cette fonctionnalité immédiatement.

