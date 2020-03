Comment afficher et supprimer les anciennes sauvegardes iPhone dans iCloud

Le stockage de sauvegardes dans iCloud est une idée fantastique au cas où votre iPhone, iPad ou Mac serait réinitialisé pour une raison quelconque. Vous ne voulez pas perdre de fichiers, de photos ou de données d’application importants, mais chaque sauvegarde prend de la place. Si vous sauvegardez beaucoup vos appareils, vous pourriez vous retrouver à court d’espace dans votre stockage iCloud – surtout si vous n’avez que les 5 Go qu’Apple vous offre. La bonne nouvelle est que vous pouvez supprimer les anciennes sauvegardes, vous n’avez donc pas de données inutiles et anciennes qui obstruent votre boîte de stockage.

Qu’est-ce qu’une sauvegarde iCloud?

iCloud sauvegarde automatiquement toutes les données de votre iPhone ou iPad tous les jours, tant que l’appareil est connecté au Wi-Fi, allumé, verrouillé et connecté à une source d’alimentation. Cela facilite la restauration d’un appareil si vous devez l’essuyer ou configurer un tout nouvel iPhone ou iPad avec vos données existantes.

Voici ce qui est sauvegardé sur iCloud:

Historique des achats iTunes

Photos et vidéos (sauf si la bibliothèque de photos iCloud est activée)

Réglages de l’appareil

Données d’application

Écran d’accueil et ogranisation des applications

iMessage, SMS, MMS (en cas de restauration, la carte SIM utilisée lors de la sauvegarde est requise)

Des sonneries

Mot de passe de la messagerie vocale visuelle (en cas de restauration, la carte SIM utilisée lors de la sauvegarde est requise)

Données de santé

Configuration de HomeKit

Cela peut finir par être beaucoup de données, ce qui peut occuper une bonne partie de votre stockage iCloud.

Pourquoi il est bon de conserver vos sauvegardes iCloud

Conserver vos sauvegardes iCloud signifie que vous pouvez emporter vos données pratiquement n’importe où, avec la possibilité d’accéder et de restaurer les données de votre iPhone ou iPad à peu près partout. C’est particulièrement pratique pour les personnes ayant plusieurs appareils, en particulier ceux qui s’appuient sur les paramètres d’accessibilité, car vous n’avez pas besoin de tout reconfigurer manuellement.

Pourquoi est-il possible de supprimer les sauvegardes iCloud

Au moment où quelqu’un recommande de supprimer une sauvegarde, vous pourriez les regarder sous le choc et vous demander comment ils se sont même habillés ce matin. Détends-toi, Jack. C’est OK pour supprimer une sauvegarde iCloud parce que votre appareil est sauvegardé sur votre ordinateur Mac ou Windows, non? Riiiight ???

Obtenez une sauvegarde iTunes de votre iPhone ou iPad, puis vous avez une sauvegarde de votre sauvegarde, au cas où. Et n’oubliez pas que si vous réactivez la sauvegarde iCloud, votre appareil sera toujours sauvegardé lorsque vous serez connecté au Wi-Fi, l’appareil est verrouillé, allumé et connecté à l’alimentation.

Comment supprimer les sauvegardes iCloud sur votre iPhone ou iPad

Lancez le Application Paramètres sur votre iPhone ou iPad.

Appuyez sur votre identifiant Apple tout en haut. Il doit s’agir du nom que vous avez utilisé pour vous inscrire à un identifiant Apple.

Appuyez sur iCloud.

Robinet Gérer un espace de rangement sous iCloud.

Robinet Sauvegarde.

Appuyez sur le dispositif dont vous souhaitez supprimer la sauvegarde.

Robinet Supprimer la sauvegarde au fond.

Robinet Désactiver et supprimer.

Comment supprimer les sauvegardes iCloud sur votre Mac

lancement Préférences de système depuis le dock, votre Finder ou en cliquant sur le Icône Apple en haut à gauche de votre écran.

Cliquez sur votre identifiant Apple et connectez-vous si vous y êtes invité.

Cliquez sur Gérer… dans le coin inférieur droit de la fenêtre.

Cliquez sur Sauvegardes dans le menu de gauche.

Clique le sauvegarde vous souhaitez supprimer.

Clique le supprimer l’icône en bas à gauche le volet. Cela ressemble à une icône moins.

Cliquez sur Supprimer dans le pop-up.

Cliquez sur Terminé ou répétez les étapes 5 à 7 pour supprimer une autre sauvegarde.

