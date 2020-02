Comment afficher le nombre d’heures que vous avez joué sur les jeux Nintendo Switch

Ma Nintendo Switch est l’une de mes principales sources de divertissement. Je l’emporte partout avec moi, et en tant que tel, j’ai consacré beaucoup d’heures à mes jeux Switch préférés. Si vous êtes comme moi et que vous êtes curieux de savoir combien de temps vous consacrez à une aventure particulière, il existe un moyen de consulter vos temps de jeu Switch et Switch Lite. Je vais vous montrer comment regarder le nombre d’heures jouées sur les jeux Nintendo Switch, comment regarder le nombre d’heures que vos amis ont consacrées à leurs jeux Switch et – pour ceux qui préfèrent un peu d’intimité – comment le faire vos amis ne peuvent pas voir vos heures de jeu.

Comment afficher les temps de lecture de Switch

Comment afficher vos temps de jeu sur Switch

Dans le menu principal du Switch, sélectionnez votre image de profil dans le coin supérieur gauche.

Cette page s’ouvrira sur l’onglet Profil. Utilisez un joystick pour défiler vers la droite.

Source: iMore

Défiler vers le bas la liste pour voir tous les jeux auxquels vous avez joué et le nombre d’heures que vous y avez consacrées.

Source: iMore

Comment voir les temps de jeu de vos amis

Dans le menu principal du Switch, sélectionnez votre image de profil dans le coin supérieur gauche.

Faites défiler jusqu’à Liste d’amis. Les icônes de profil de vos amis apparaîtront à droite.

Source: iMore

Utilisez le joystick pour faire défiler à l’ami que vous souhaitez voir.

Appuyez sur A pour ouvrir leur profil. Vous verrez les jeux auxquels ils ont joué sur la droite.

Source: iMore

Utilisez le joystick pour défiler vers le bas leur liste et voir combien d’heures ils ont consacrées à divers jeux.

Remarque: si votre ami a réussi à empêcher les autres de voir ses paramètres de lecture, son profil ressemblera à ceci.

Source: iMore

Comment faire en sorte que vos amis ne puissent pas voir votre activité de jeu

Dans le menu principal du Switch, sélectionnez votre image de profil dans le coin supérieur gauche.

Faites défiler jusqu’à Paramètres utilisateur.

Source: iMore

Sélectionner Paramètres des amis.

Pour masquer votre statut en ligne, cliquez sur Afficher l’état en ligne pour:.

Source: iMore

Si vous voulez uniquement que de bons amis voient votre statut en ligne, sélectionnez Meilleurs amis. Si vous préférez que personne ne puisse voir votre statut en ligne, sélectionnez Personne.

Pour masquer vos heures de jeu, cliquez sur Affichez l’activité de jeu pour:.

Source: iMore

Si vous voulez uniquement que de bons amis voient votre activité de jeu, sélectionnez Meilleurs amis. Si vous préférez que personne ne puisse voir votre activité de jeu, sélectionnez Personne.

Source: iMore

C’est fascinant de voir combien de temps vous avez mis dans une aventure particulière. Vous savez maintenant comment rechercher vos propres temps de jeu, regarder les temps de jeu de vos amis et comment faire en sorte que vos amis ne puissent pas voir les jeux auxquels vous avez joué ou le temps que vous y avez joué. Amusez-vous en continuant à jouer sur votre Switch!

Équipement supplémentaire

J’utilise personnellement ces accessoires Switch. Ce qui les rend si géniaux, c’est qu’ils fonctionnent à la fois sur le Switch d’origine et le Switch Lite. Ils sont un excellent moyen de compléter votre expérience de jeu.