Comment afficher les chiffres d’utilisation de la batterie sur votre Galaxy S20

Le Galaxy S20 dispose d’une généreuse batterie de 4000 mAh qui dure toute la journée, mais si vous êtes curieux de voir quels services utilisent la batterie, vous pouvez le faire à partir des paramètres du téléphone. Vous pourrez voir des statistiques d’utilisation détaillées et une liste de toutes les applications qui consomment des cycles de batterie, ce qui est important lorsque cette application errante exécutée en arrière-plan commence à vider votre batterie.

Comment afficher les statistiques d’utilisation de la batterie sur le Galaxy S20

Ouvert Réglages depuis l’écran d’accueil.

Défiler vers le bas au bas de la page.

Sélectionner Entretien de l’appareil.

Source: Harish Jonnalagadda / Android Central

Choisir Batterie.

Sélectionner Utilisation de la batterie.

Ici, vous pouvez voir les chiffres détaillés de l’utilisation de la batterie, y compris l’écran à l’heure de l’appareil et les applications qui consomment le plus de batterie.

Source: Harish Jonnalagadda / Android Central

Le Galaxy S20 vous donne des informations détaillées sur les applications qui consomment la batterie, et vous pouvez également voir l’écran à l’heure pour les sept derniers jours. Les données d’écran sont particulièrement utiles car vous pouvez voir à quel point vous avez utilisé votre téléphone, décomposé en incréments de deux heures. Il vous montre également quelles applications vous avez utilisées à cette époque et pendant combien de temps.

En plus d’afficher les chiffres d’utilisation de la batterie, vous avez la possibilité de mettre en veille les applications qui se comportent mal afin qu’elles ne déchargent pas continuellement la batterie en arrière-plan. Le Galaxy S20 est livré avec tous les outils dont vous avez besoin pour surveiller l’utilisation de la batterie et vous assurer qu’aucun service d’arrière-plan ne vide votre batterie, et c’est toujours une bonne chose.

Mode bête

Samsung Galaxy S20

Tout ce dont vous vous souciez

Le Galaxy S20 est doté de toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin dans un téléphone phare en 2020. Vous obtenez un magnifique écran AMOLED de 120 Hz, le dernier chipset Qualcomm Snapdragon 865 avec 5G, de nouveaux appareils photo passionnants qui offrent un zoom hybride 30x et une énorme batterie de 4 000 mAh qui dure toute la journée.