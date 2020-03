Comment ajouter et supprimer un contact WhatsApp

WhatsApp est un excellent moyen de rester en contact avec vos amis et votre famille, mais il repose toujours sur la même liste de contacts que votre téléphone utilise pour les appels de la vieille école et la messagerie SMS. Heureusement, il est facile d’ajouter ou de supprimer un contact WhatsApp directement dans l’application, et cela ne prend que quelques instants. Voici comment faire!

Lisez aussi: 21 astuces et conseils WhatsApp essentiels que vous devez savoir

Comment ajouter un contact à WhatsApp

Par défaut, WhatsApp synchronise vos contacts avec l’application Contacts de votre téléphone. Pour ajouter un contact, il vous suffit d’ajouter le contact à l’application de contacts que vous utilisez sur votre téléphone. Si vous ne savez pas comment procéder, vous pouvez afficher l’invite pour ajouter un contact directement depuis WhatsApp.

Comment ajouter un contact à WhatsApp

Ouvert WhatsApp sur votre téléphone. bulle de chat en bas à droite de l’écran. Nouveau contact et votre application de contacts s’ouvrira. coordonnées du contact et enregistrez le contact.

C’est tout ce qu’on peut en dire! Si l’un de vos contacts n’apparaît pas dans WhatsApp, vous pouvez actualiser la liste en appuyant sur le bulle de chat, puis le trois points en haut à droite, puis Rafraîchir. Tous les contacts devraient maintenant apparaître dans l’application.

Si ce contact n’apparaît toujours pas dans la liste, il est possible qu’ils n’aient pas installé WhatsApp sur leur téléphone. Vous pouvez leur envoyer une invitation à partir du même menu que ci-dessus, sous Invite un ami.

Comment supprimer un contact WhatsApp

La suppression d’un contact WhatsApp suit les mêmes règles que celles décrites ci-dessus. Pour les supprimer, vous devez les supprimer de votre liste de contacts. Vous pouvez également le faire à partir de WhatsApp.

Comment supprimer un contact WhatsApp

Ouvrez une discussion avec le contact que vous souhaitez supprimer dans WhatsApp. trois points en haut à droite et appuyez sur Voir contacts.Appuyez sur le trois points en haut à droite à nouveau, puis appuyez sur Afficher dans le carnet d’adressesSupprimer le contact depuis votre application de contacts.

Notez que la suppression d’un contact WhatsApp ne le supprimera que de votre liste de contacts. Si vous souhaitez bloquer des messages futurs, vous pouvez également effacer le chat, signaler cet utilisateur ou les bloquer à partir du même menu.

Voilà pour savoir comment ajouter ou supprimer un contact WhatsApp! Consultez certains de nos autres guides et nouvelles sur WhatsApp ci-dessous.

Plus d’articles sur WhatsApp