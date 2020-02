Comment améliorer le suivi des mains sur l’Oculus Quest

L’Oculus Quest a récemment pris en charge l’aperçu pour le suivi des mains. La fonction vous permet de naviguer dans les menus et même de jouer à certains jeux avec seulement vos mains. C’est une fonctionnalité nouvelle et passionnante pour l’Oculus Quest, mais elle en est encore à ses débuts et ne fonctionne pas toujours. Il y a quelques choses que vous pouvez faire pour obtenir la meilleure expérience de suivi des mains.

Le suivi manuel de l’Oculus Quest fonctionne avec les caméras monochromes du casque. C’est génial car cela signifie qu’il ne nécessite aucun matériel externe. Cependant, cela signifie également que le suivi des mains sur l’Oculus Quest n’est pas aussi précis que les gants VR dédiés, du moins pour l’instant. Oculus utilise l’IA pour améliorer l’expérience, mais il reste encore du travail à faire.

Pour obtenir la meilleure expérience de suivi des mains, vous devez avoir suffisamment de lumière pour que les caméras vous voient. Si vous allez dans une zone trop sombre, l’Oculus Quest affichera un message d’erreur qui vous demandera de régler votre éclairage. Il ne doit pas être aussi brillant que le soleil pour fonctionner – en fait, vous ne devriez pas utiliser l’Oculus Quest à l’extérieur – mais vous avez besoin de suffisamment de lumière dans la pièce.

Dans ma maison, la plupart des pièces sont éclairées par une seule ampoule et le suivi des mains fonctionne bien. Lors de mes tests, je suis entré dans notre pièce la plus lumineuse, qui a plusieurs luminaires et deux grandes fenêtres. Le suivi des mains fonctionnait aussi bien dans cette pièce que je l’ai vu fonctionner.

Parce que le suivi des mains sur l’Oculus Quest utilise des caméras monochromes, une paire de gants noirs peut aider les caméras à voir vos mains un peu mieux. Les gants noirs augmentent le contraste entre vos mains et l’arrière-plan, ce qui améliore légèrement le suivi. Ne vous attendez pas à ce qu’une paire de gants rende le suivi des mains de l’Oculus Quest comme des gants VR dédiés, mais ces gants d’hiver Mellons, ou des gants comme eux, ont aidé à améliorer un peu le suivi des mains.

Lors de mes tests, j’ai remarqué moins de tremblements et un suivi des doigts légèrement amélioré. Il convient de noter que l’arrière-plan de ma chambre est clair, mais l’effet semblait fonctionner même lorsque je me rendais dans des pièces plus sombres.

Le suivi des mains en est à ses débuts dans l’Oculus Quest. La fonctionnalité est toujours en avant-première, et les développeurs n’ont pas eu longtemps pour jouer avec elle et la mettre dans des jeux et des applications. À l’heure actuelle, le suivi des mains fonctionne dans le menu principal de l’Oculus Quest et dans quelques jeux sélectionnés. Si vous souhaitez tester le suivi des mains, votre meilleur pari est de vérifier certains jeux disponibles via Sidequest, comme Tea for God.

