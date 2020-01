Comment améliorer les performances de Google Ad-Campaign

Qu’elles soient grandes ou petites annonces, chaque annonceur est à la recherche d’une tactique pour optimiser la campagne et dépenser moins. Google offre une expérience pratique de création d’une annonce avec des campagnes publicitaires Google.

En pensant à créer une campagne publicitaire à l’aide de Google Adwords, il vous suffit de vous assurer que vous disposez d’une poignée de mots clés, que vous savez rédiger une annonce et, bien sûr, les détails de la carte de crédit / débit.

Selon une étude récente, environ 80% des revenus de recherche aux États-Unis proviennent de Google. Connaissant le degré de simplicité que Google offre aux annonceurs, il peut devenir l’une des étapes les plus intelligentes de toute start-up pour lancer une campagne publicitaire afin d’obtenir une bonne quantité de prospects.

Ci-joint, nous vous donnons quelques-uns des meilleurs trucs et astuces qui peuvent vous aider à optimiser votre campagne publicitaire Google.

1. Sélectionnez le bon moment pour diffuser les annonces

Si vous êtes un spécialiste du marketing et que vous publiez des annonces, il vous faut alors comprendre le concept de la bonne personne au bon moment.

Choisir le bon moment et le planifier devient très nécessaire. Juste au cas où si vous voulez savoir comment décider de l’heure, les clients B2B sont généralement disponibles pour consulter les annonces pendant les heures d’ouverture. Vous pouvez donc le programmer entre 9 h 00 et 17 h 00 pour qu’il ait plus de visibilité et de vues. Dans le cas où c’est B2C, alors vous devez rechercher un modèle avec quelques expériences initiales pour connaître les timings. (Lorsque vous obtenez la plus grande foule de cliquer sur vos liens).

2. Les emplacements cibles doivent être des études préalables et bien définis

Le ciblage des emplacements au moment de la création d’une campagne publicitaire est une tâche facile et critique. Il vous aide à concentrer votre publicité sur les domaines où vous trouverez les clients et, avec un peu de chance, vous aidera à augmenter les bénéfices de votre entreprise.

Nous vous suggérons de choisir des régions où votre entreprise peut servir vos clients idéaux. Mais assurez-vous de bien étudier avant de cibler un emplacement lors de la création de Google Ads.

3. Le ciblage par appareil joue un rôle essentiel dans toutes les annonces Google

Nous avons constaté une augmentation considérable du nombre d’utilisateurs mobiles au cours des 2 dernières années. Plus précisément, de plus en plus d’utilisateurs se tournent vers les petits écrans par rapport aux grands écrans.

Il devient vital pour vous de décider si vous souhaitez cibler les utilisateurs de petit écran ou les utilisateurs de grand écran. En conséquence, Google placera votre annonce.

4. Sélectionnez les meilleurs mots clés et les plus précieux

Pendant que vous recherchez les mots clés qui correspondent à votre entreprise, il devient nécessaire pour vous de comprendre quels mots clés peuvent vous rapporter combien de clics. En outre, vous devez garder à l’esprit que la sélection du mot-clé en haut de la liste fournie par Google Keyword Planner vous coûtera cher.

Vous devez sélectionner le mot clé qui suffit à votre public cible et ce n’est pas non plus un mot clé large. Puisqu’il peut recevoir moins de clics.

5. Arrêtez d’utiliser des mots clés peu performants

Gardez une trace des mots clés utilisés lors de la création des annonces. Les mots clés qui ne sont pas très utiles et qui ne reçoivent pas de bons clics peuvent être arrêtés ou du moins suspendus pour utilisation. Cela permettra d’économiser votre budget supplémentaire en utilisant ces mots clés.

6. Augmentez votre CTR avec une meilleure copie d’annonce

Le titre et la copie de votre annonce déterminent la meilleure façon de cliquer sur votre annonce. De meilleures copies d’annonces augmenteront votre CTR et les prospects de qualité globale seront sa sortie finale.

7. Énumérez tous les mots clés à exclure afin d’économiser votre budget

Les mots clés qui, selon vous, peuvent simplement gaspiller votre argent et ne vous donneront pas de qualité peuvent être répertoriés dans les mots clés négatifs. Ces mots clés sont évidemment liés à vos mots clés bénéfiques. Par exemple, un mot clé utile pourrait être “Articles en bois haut de gamme“Et un mot clé à exclure serait”Articles en bois bon marché“. Ainsi, en tant qu’annonceur, il devient nécessaire pour vous de répertorier également ces mots clés à exclure qui ne sont que des gaspilleurs d’argent.

Si vous avez compris ces conseils et astuces, il devient également nécessaire pour vous de continuer à expérimenter avec ces conseils et astuces afin d’optimiser vos campagnes publicitaires.

Résumer

Google AdWords est une plateforme merveilleuse et très utile fournie par Google afin de créer une bonne visibilité de votre entreprise devant votre public de niche. Nous ne pouvons pas vous garantir et vous fournir un tableau spécifique pour une utilisation qui peut vous aider à atteindre les résultats souhaités. Mais, cette expérimentation vous aidera à créer une annonce Google optimisée.

Nous espérons que les conseils que nous avons récupérés ici vous aideront à créer une meilleure campagne publicitaire. Tout le meilleur!