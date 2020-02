Comment améliorer vos compétences de prise de parole en public

Si vous regardez la liste des peurs de la plupart des gens, parler en public est souvent là-haut. Cependant, améliorer votre prise de parole en public est toujours une compétence vitale dans presque toutes les carrières.

Tôt ou tard, vous vous retrouverez devant une salle de personnes se préparant à faire une présentation. Cela ne doit pas être effrayant ou intimidant, et il existe de bien meilleures astuces que d’imaginer tout le monde en sous-vêtements. Voici quelques exemples qui pourraient vous aider.

Connaissez votre public

Lorsque vous êtes debout et devant un public, vous êtes là pour une raison. Cependant, chaque public est là pour une raison différente, vous devez donc être prêt pour celui à qui vous parlez. Vous devez être prêt à divertir vos amis ou à inspirer vos collègues.

Entraînez-vous avec les distractions

Il y a tellement plus à clouer votre discours que de vous tenir devant un miroir dans votre chambre. Une fois que votre contenu est en baisse, vous devez rendre la pratique plus difficile avec des distractions. Allumez le téléviseur pour une émission qui vous intéresse réellement ou cuisinez des aliments et pratiquez en même temps.

Maîtrisez votre langage corporel

Votre langage corporel lors d’un discours est presque aussi important que les mots que vous dites. Vous devez être à l’aise pour bouger et faire des gestes naturellement. C-3PO est cool et tout, mais vous ne voulez pas ressembler à un robot sur scène car votre public pourrait perdre son intérêt.

Ne sois pas si sérieux

Maintenant, cette astuce peut être un peu délicate. Si vous prononcez un discours sérieux à un public d’entreprises, vous ne voudrez peut-être pas faire des blagues. Cependant, vous ne voulez pas non plus prononcer un discours monotone qui laisse vos collègues dormir. Injecter de l’humour peut aider à garder votre public engagé.

Ralentissez, mais pas trop lentement

Tout le monde a tendance à accélérer en prononçant un discours. Peut-être que ce sont des nerfs ou peut-être que vous voulez juste en finir. Dans tous les cas, il est important de prendre une profonde respiration et de ralentir. Vous ne pensez peut-être pas que vous vous dépêchez, mais votre public peut avoir du mal à suivre. Pensez aux présentations auxquelles vous avez assisté et à la façon dont le conférencier s’est entraîné pour laisser les informations pénétrer.

