Comment Animal Crossing: New Horizons s’intégrera-t-il à Pocket Camp?

Meilleure réponse: Il n’y aura pas d’intégration directe entre les jeux New Horizons et Pocket Camp Animal Crossing, comme l’a confirmé l’équipe de planification et de développement de Nintendo. Cependant, il y aura une promotion cross-game qui comprend des objets spéciaux.

Il y aura des similitudes

Ceux qui ont joué à Animal Crossing: Pocket Camp pour satisfaire temporairement l’envie d’Animal Crossing jusqu’à la sortie de New Horizons se sont probablement demandé si le premier serait compatible avec le second. Si vous espériez pouvoir inviter vos amis villageois, vêtus de ces fabuleuses tenues que vous avez choisies dans les deux jeux, vous pourriez être déçu. La responsable de la planification et du développement de Nintendo, Aya Kyogoku, a déclaré dans une interview à IGN: “Nous voulons nous assurer de séparer le gameplay car nous pensons qu’il s’agit de deux types de jeux différents”, confirmant que les jeux ne s’intégreront pas, bien qu’il y ait être des «articles collaboratifs».

“Que sont les articles collaboratifs?” vous demandez peut-être. Dans le 20 février 2020, Nintendo Direct, il a été annoncé qu’Animal Crossing: New Horizons et Animal Crossing: Pocket Camp auront une mise à jour libérant de nouveaux éléments. La vidéo montrait un avion, une tente, des panneaux Nook Inc. et un moignon de fabrication. Voici une citation de ce qui a été mentionné spécifiquement à propos d’Animal Crossing: Pocket Camp:

Nous prévoyons de déployer une offre spéciale pour Animal Crossing: Pocket Camp et Animal Crossing: New Horizons à travers lequel les joueurs peuvent recevoir des objets spéciaux dans chacun. Les détails seront annoncés à une date ultérieure sur le compte Twitter officiel d’Animal Crossing: Pocket Camp (@Pocket_Camp), alors restez à l’écoute.