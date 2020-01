Comment annuler Apple TV Plus sur iOS et le Web

Vous avez atteint la fin de For All Mankind, vous avez terminé votre deuxième série de The Morning Show, et il semble qu’il n’y ait pas grand-chose à regarder sur Apple TV Plus. Alors, comment annulez-vous votre abonnement?

Si vous avez acheté un nouvel appareil Apple récemment, vous avez été l’heureux destinataire d’un essai Apple TV Plus d’un an. À la fin de la période d’essai, votre abonnement sera converti en un forfait mensuel standard. Naturellement, beaucoup de gens ne veulent pas remettre de l’argent pour un service dont ils ne veulent plus par accident. Cependant, avant de poursuivre et d’annuler votre essai, assurez-vous de comprendre ce que cela implique.

N’annulez pas votre essai avant la fin

Si vous annulez votre essai d’un an, vous perdrez immédiatement l’accès au service. Non seulement cela, il en sera de même pour tout le monde dans votre plan de partage familial. Il n’y a aucun moyen de récupérer l’essai, ce qui signifie que vous devez être absolument sûr de vouloir terminer votre course avec Apple TV Plus avant de franchir le pas.

Cependant, comme aucun de nous ne sait si la prochaine émission à succès fera ses débuts sur Apple TV Plus, il est plus judicieux de définir une sorte de rappel quelques jours avant le renouvellement.

Annulation de votre abonnement via iOS

Si vous souhaitez mettre fin à votre abonnement Apple TV Plus et que vous avez un appareil iOS tel qu’un iPad ou un iPhone, le processus est assez rapide et facile:

Accédez à Paramètres> Nom Apple ID> Abonnements

Appuyez sur Apple TV +

Appuyez sur annuler

Annulation de votre abonnement via le web

Si vous n’avez pas accès à un appareil iOS, vous pouvez simplement annuler votre abonnement à partir du site Web d’Apple TV Plus à l’aide d’un navigateur:

Allez sur tv.apple.com

se connecter

Cliquez sur l’icône du compte en haut à droite de la page, puis choisissez «Paramètres»

Faites défiler jusqu’à la section Abonnements et choisissez «Gérer»

Maintenant, choisissez d’annuler

Annuler Apple TV Plus: le long au revoir

Un essai d’un an est assez sans précédent, mais Apple est très sérieux lorsqu’il s’agit de connecter les gens à leur service de télévision premium. À la fin de votre temps avec le service, vous voudrez peut-être le laisser se transformer en une dépense mensuelle que vous paierez volontiers. Cependant, si le moment vient et que vous ne voulez pas voir ce qui va suivre, vous êtes maintenant prêt à partir.

