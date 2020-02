L’écriture est sur le mur depuis un certain temps, mais avec les dernières mises à jour de YouTube Music, les choses ne semblent pas bonnes pour Google Play Music. Dans ce didacticiel, nous vous expliquerons comment annuler l’abonnement GPM à partir de votre ordinateur ou de votre appareil Android.

Comment annuler Google Play Musique sur le Web

Ouvrez votre navigateur préféré depuis l’ordinateur.

Accédez au Site Web de Google Play Musique.

Si ce n’est pas déjà fait, connectez-vous Google Play Musique avec le compte que vous essayez d’annuler.

Recherchez et appuyez sur le menu de débordement à trois lignes dans le coin supérieur droit de la page.

Cliquer sur Réglages.

Sous le Compte section, cliquez sur le bouton qui dit Annuler l’abonnement.

Une boîte de dialogue apparaîtra vous demandant “Vous partez? Pourquoi?” Vous pouvez choisir une option et appuyer sur Continuerou appuyez simplement sur Ça ne fait rien.

Après avoir annulé l’abonnement, la date à laquelle l’abonnement se termine s’affichera. Google enverra également un e-mail avec confirmation de l’annulation, y compris le dernier jour où Google Play Musique sera toujours actif.

Comment annuler Google Play Musique depuis votre smartphone

Ouvrez le Application Google Play Musique sur votre appareil Android.

Appuyez sur le bouton de débordement à trois lignes dans le coin supérieur gauche de l’application.

Appuyez sur Réglages.

Sous le Compte sections en haut, sélectionnez Annuler l’abonnement.

Une boîte de dialogue s’affiche, indiquant “Vous partez? Pourquoi?”. Choisissez une option dans la liste et appuyez sur Continuer ou Ça ne fait rien.

Une fois l’annulation confirmée, l’application vous montrera la date finale de l’abonnement. Après cette date, vous ne pourrez diffuser que des stations de radio spécifiques et vous serez limité à sauter six pistes par heure. Donc, tout n’est pas perdu si vous êtes prêt à passer à un autre service de streaming, mais souhaitez voir s’il y a quelque chose de nouveau avec Play Music.

Il y a un monde où il est logique de garder à la fois Google Play Music et YouTube Music, mais il n’y a pas trop de gens où cela sonne vrai. Play Music a eu sa journée au soleil, et le soleil se couche lentement, mais sûrement, en faveur de YouTube Music. Google s’est concentré sur ce dernier et pour une bonne raison, car il s’agit simplement d’une expérience complètement différente par rapport aux autres services de streaming.

