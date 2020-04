Les abonnements aux applications sont devenus beaucoup plus courants ces dernières années, de nombreuses applications Google Play proposant également des essais gratuits. Mais si vous n’utilisez plus votre abonnement ou si vous n’êtes pas impressionné par ce qu’il a à offrir, vous pouvez annuler à tout moment. Vous ne savez pas comment faire cela via l’application elle-même? Vous pouvez plutôt vous diriger vers Google Play. Voici comment annuler un abonnement sur le Play Store.

Comment suspendre un abonnement à Google Play Store

La première chose que vous devez savoir est que l’annulation n’est pas la seule option disponible. Si vous manquez d’argent, dans certains cas, vous pouvez suspendre le paiement pendant un mois et continuer votre abonnement le suivant. Seules certaines applications offrent cela, mais cela vaut la peine de vérifier si elles le font. Voici comment procéder:

Ouvrez Google Play sur votre téléphone ou votre tablette Android.Vérifiez quel compte est actuellement connecté si vous en utilisez plusieurs ou partagez l’appareil avec des membres de votre famille. bouton de menu dans le coin supérieur gauche (trois lignes), suivi de AbonnementsSélectionnez l’abonnement que vous souhaitez suspendre. Gérer. Si l’application propose cette option, vous verrez Suspendre les paiements. Appuyez dessus. Si vous pouvez sélectionner la période de temps que vous souhaitez provoquer. Il ne vous reste plus qu’à appuyer sur Confirmer.

Nous devons cependant noter que vos abonnements seront suspendus à la fin de votre période de facturation actuelle.

Comment annuler un abonnement à Google Play Store

Vous n’êtes pas satisfait de l’offre de votre abonnement? Il est alors temps d’annuler. Pour ce faire, procédez comme suit:

Ouvrez l’application Google Play Store et assurez-vous que vous êtes connecté au bon compte. bouton de menu dans le coin supérieur gauche, puis accédez à AbonnementsTrouvez l’abonnement que vous souhaitez annuler et sélectionnez-le. Annuler l’abonnement et suivez les instructions à l’écran. Il peut vous être demandé de sélectionner un motif d’annulation. Choisissez-en une parmi les options et appuyez sur Continuer suivi par Annuler abonnement.

Ne vous inquiétez pas de gaspiller une partie de votre abonnement – vous pourrez utiliser l’application pendant la période pour laquelle vous avez déjà payé ou pour le reste de votre essai gratuit. Il en va de même pour les abonnements annuels. Si vous vous êtes inscrit en mars, par exemple, et que vous avez annulé peu de temps après, vous pourrez toujours utiliser l’application jusqu’en mars 2021. Elle ne sera pas automatiquement renouvelée par la suite.

Et les remboursements? Les remboursements d’abonnement sont un peu plus compliqués que les remboursements d’achat d’applications. En règle générale, vous devriez pouvoir obtenir un remboursement dans les 48 heures suivant la souscription. Cependant, vous ne recevrez de l’argent que pour le mois que vous avez annulé. Vous devrez peut-être également contacter directement le développeur de l’application, en fonction du service d’abonnement.

Comment redémarrer un abonnement à Google Play Store

Parfois, vous devez souvent suspendre ou annuler des abonnements, car ils ne sont pas pratiques ou vous êtes trop occupé pour en profiter. La bonne nouvelle est que leur redémarrage est possible. Donc, si vous avez récemment acheté un nouveau Fitbit et que vous souhaitez redémarrer votre abonnement Fitbit Premium, par exemple, voici comment procéder:

Ouvrez à nouveau l’application Play Store et accédez au menu.Robinet AbonnementsSi vous avez récemment annulé ou suspendu un abonnement, il apparaîtra dans la liste. Appuyez dessus.Sélectionnez Gérer puis CV. Votre abonnement sera réactivé immédiatement.

Voici notre guide sur la façon d’annuler un abonnement sur le Play Store. Si vous avez d’autres questions ou problèmes sur Google Play, consultez nos autres guides pratiques ci-dessous.