Comment annuler un abonnement sur le Google Play Store

La boutique Google Play propose des millions d’applications, livres, jeux et vidéos incroyables, et nous en avons probablement téléchargé au moins la moitié ici sur Android Central! Beaucoup d’entre nous ont des abonnements gérés par Google Play, et comme vous, nous cherchons à réduire certaines dépenses personnelles en ces temps économiques difficiles. Je vais vous montrer à quel point Google facilite l’annulation d’un abonnement via l’application et le site Web Google Play, afin que vous puissiez économiser quelques dollars pour votre prochaine commande de papier toilette.

Comment annuler un abonnement dans l’application

Ouvrez le Application Google Play sur votre téléphone ou votre tablette.

Appuyez sur le menu (3 lignes) dans le coin supérieur gauche.

Appuyez sur Abonnements.

Appuyez sur le abonnement que vous souhaitez annuler.

Robinet Annuler.

Suivez tout ce qui reste instructions à l’écran.

Vous pourrez toujours utiliser l’abonnement pour le temps que vous avez déjà payé (que ce soit à la fin d’un mois ou à la fin d’un abonnement d’un an). Il est important de noter que les abonnements antérieurs ne seront pas remboursés, bien que vous ne serez pas facturé au-delà de la fin de la période d’abonnement.

Comment annuler un abonnement sur le Web

Dans votre navigateur, accédez à play.google.com.

Passez à la barre de navigation de gauche et cliquez sur Mes abonnements.

Trouvez le abonnement vous souhaitez annuler et cliquez dessus.

Cliquez sur Annuler.

Suivez tout ce qui reste instructions à l’écran.

Comme vous pouvez le voir, le processus est assez similaire, que vous le terminiez sur votre téléphone ou votre ordinateur. N’oubliez pas d’envisager de vous réinscrire ou de trouver de nouveaux abonnements pour aider à soutenir tous les grands développeurs d’applications sur le Play Store lorsque votre situation financière s’améliore!

