Nintendo Switch Online vous donne accès à une bibliothèque en constante expansion de jeux NES classiques à 4 $ pour un mois, 8 $ pour trois mois ou 20 $ pour un an. Si vous n’aimez pas le service, même avec toutes les fonctionnalités, il est peut-être temps d’annuler. Suivez ces étapes et revenez à votre merveilleuse expérience de jeu hors réseau.

Produits utilisés dans ce guide

Comment annuler votre abonnement Nintendo Switch Online

Annulation depuis votre console Switch

Lancez le Nintendo eShop sur votre console.

Cliquez sur votre icône d’utilisateur dans le coin supérieur droit.

Source: iMore

Faites défiler jusqu’à Nintendo Switch en ligne.

Sélectionner Désactiver le renouvellement automatique. Pour annuler, vous devrez le faire jusqu’à 48 heures avant la fin de la période d’essai ou de facturation actuelle pour éviter d’être facturé pour un autre mois ou une autre année.

Source: iMore

Sélectionner Éteindre pour afficher les détails de votre abonnement Nintendo Switch Online.

Seleck D’accord.

Source: iMore

Annulation à partir d’un navigateur Web

Connectez-vous à votre compte sur Site Web de Nintendo en cliquant sur la case rouge dans le coin supérieur droit.

Une fois connecté, cliquez sur votre avatar dans le coin supérieur droit.

Source: iMore

Un panneau viendra de la droite. Cliquez sur Réglages.

L’écran Infos utilisateur s’affiche. Cliquez sur Menu boutique à gauche.

Source: iMore

Vos informations de paiement et le solde actuel de votre compte Nintendo s’afficheront. Faites défiler vers le bas et cliquez sur Vos abonnements.

Cette fenêtre apparaîtra. Cliquer sur Vérifier l’état de l’adhésion à Nintendo Switch Online.

Source: iMore

Votre plan actuel s’affichera. Cliquez sur Désactiver le renouvellement automatique. C’est ça. Vous l’avez fait.

Source: iMore

N’oubliez pas que vous pouvez toujours utiliser le service Nintendo Switch Online pendant le temps que vous avez déjà payé. Donc, si vous avez payé une année entière pour un plan individuel ou familial, la désactivation du renouvellement automatique signifie simplement que vous ne serez pas facturé pour une autre année, mais vous resterez avec l’adhésion jusqu’à son expiration.

Si vous avez choisi de faire l’essai ou de passer d’un mois à l’autre, vous pourrez toujours terminer la période d’essai ou le ou les mois pour lesquels vous avez payé. Malheureusement, il ne semble pas être possible d’obtenir un remboursement au prorata de Nintendo pour le service.

Pourquoi devriez-vous le garder

Nintendo a supprimé les capacités en ligne de presque tous les jeux et les a désormais verrouillés derrière un mur de paiement. Cependant, considérons ici quelques éléments sur les raisons pour lesquelles vous devriez toujours conserver votre abonnement.

Nintendo Switch Online est toujours beaucoup moins cher que les abonnements PlayStation Plus et Xbox Live Gold. Pour PlayStation Plus, c’est soit 10 $ par mois, 25 $ pour trois mois ou 60 $ pour une année complète. Xbox Live Gold offre un abonnement de 10 $ par mois ou 60 $ par an.

Le prix de Nintendo commence à 4 $ par mois ou 20 $ pour toute l’année. Si vous optez pour un plan familial, c’est 35 $ pour l’année, et vous pouvez y inclure jusqu’à huit comptes (moins de 5 $ par personne si vous le remplissez).

Nintendo a supprimé les capacités en ligne de presque tous les jeux et les a désormais verrouillés derrière un mur de paiement.

Bien que la principale raison d’avoir Nintendo Switch Online soit de jouer en ligne avec d’autres, ce n’est pas la seule raison. Sans le service, vous perdrez l’accès à vos sauvegardes Save Data Cloud, vous devrez donc transférer manuellement les données de sauvegarde dans les deux sens si vous utilisez plusieurs consoles. Vos données de sauvegarde de jeu ne seront à nouveau enregistrées que dans la mémoire du système.

La nostalgie joue toujours un rôle dans la raison pour laquelle nous voulons ou achetons certaines choses, en particulier en ce qui concerne Nintendo, et Nintendo Switch Online fournit aux membres le système de divertissement Nintendo virtuel. C’est comme la NES Classic mais en mieux car vous pouvez jouer à ces classiques de la vieille école en ligne avec des amis pour de nouvelles expériences. De plus, vous obtenez des offres exclusives intéressantes, telles que l’accès à l’achat de contrôleurs NES pour votre Switch ou de nouveaux équipements Splatoon 2 dans le jeu.

Notre choix

Nintendo Switch en ligne

Service en ligne pas cher avec de nombreuses fonctionnalités utiles

Nintendo Switch Online présente de nombreux avantages utiles pour les abonnés. Vous serez en mesure de jouer en ligne avec d’autres personnes, de chatter via l’application mobile, d’obtenir des offres et des jeux bonus exclusifs, des sauvegardes de jeux dans le cloud et d’accéder aux classiques NES avec des fonctionnalités en ligne. C’est un gagnant-gagnant et relativement bon marché lorsque vous le comparez à PlayStation Plus et Xbox Live.

Jouer en déplacement

Nintendo Switch

À l’extérieur ou à la maison, jouez.

Nintendo Switch est l’une des consoles les plus cool jamais sorties. Il peut être lu sur le grand téléviseur à la maison, et lorsque vous êtes prêt à vous aventurer à l’extérieur, vous pouvez le récupérer en mode portable et continuer là où vous vous étiez arrêté.

Autres éléments utiles pour améliorer votre expérience de jeu

Pour une expérience Switch complète, vous voudrez investir dans les meilleurs accessoires. Voici quelques-uns des meilleurs candidats.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.