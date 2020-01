Comment apparaître hors ligne sur PlayStation 4

Parfois, lorsque je saute sur ma PlayStation 4, je veux simplement jouer à un jeu en toute tranquillité. Cela n’arrive pas toujours si des amis voient que je suis en ligne et me harcèlent pour rejoindre une fête ou un jeu. Si vous êtes comme moi et que vous voulez arrêter cela avant même qu’il ne se produise, définissez simplement votre statut afin que vous apparaissiez hors ligne. Vous pouvez jouer à vos jeux avec vos amis le plus sage.

Voici comment procéder

Depuis l’écran d’accueil, sélectionnez votre profil.

Source: Android Central

Sélectionner Définir le statut en ligne.

Sélectionner Apparaitre hors-ligne.

Source: Android Central

Vous saurez si travaillé quand un cercle rouge avec un X à l’intérieur apparaît à côté de l’icône de votre profil. Si un cercle bleu apparaît, cela signifie que vous apparaissez en ligne à tout le monde à la place.

Accessoires votre PlayStation 4

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.