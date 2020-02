Comment Apple a provoqué le chaos au siège social de Facebook

L’ampleur de l’animosité entre Apple et Facebook est révélée dans un nouveau livre. Facebook: The Inside Story décrit également comment Apple a plongé le géant des médias sociaux dans le chaos en retirant le certificat d’entreprise, mettant ses applications internes hors ligne pendant un certain temps.

Les applications internes de Facebook cessent de fonctionner

Selon le livre de Steven Levy, vu par Cult of Mac, le chaos a régné après qu’Apple ait pris sa décision, qui a coïncidé avec un appel sur les bénéfices de Facebook:

Comme [Facebook CEO Mark Zuckerberg] ont parlé, les gens sur le campus de Facebook ne pouvaient pas tester de nouveaux produits et annulaient les réunions parce qu’ils ne pouvaient pas obtenir la navette.

Le livre détaille que bien que M. Zuckerberg et Steve Jobs aient eu une bonne relation de travail, cela a décliné lorsque Tim Cook est devenu PDG d’Apple. Cela était en grande partie dû à sa concentration accrue sur la confidentialité des utilisateurs. Apparemment, M. Zuckerberg “se sentait dévié”, mais la réaction d’Apple au scandale de Cambridge Analytica et le ressentiment de M. Cook à l’égard du modèle commercial de son entreprise.

M. Zuckerberg cite:

Il est largement admis que de nombreuses entreprises d’information ou entreprises de médias sont soutenues par des publicités, afin de s’assurer que le contenu peut atteindre le plus de personnes possible pour offrir le plus de valeur. Et il y a une certaine affaire là-bas, c’est-à-dire que vous allez pouvoir utiliser ce service gratuitement et il y aura un coût, que vous paierez avec votre attention.

Au moins c’est honnête, je suppose.