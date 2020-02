Comment Apple peut réparer le HomePod pour 2020

Il y a sept ans environ, quand Apple a commencé à travailler sur le HomePod, ils voulaient juste faire un haut-parleur à fort son que vous pourriez déposer n’importe où dans une pièce et qui sonnerait bien, peu importe où vous l’avez déposé ou où vous vous teniez pour écouter à elle.

Ils investissaient massivement dans la constitution de leur équipe d’ingénieurs audio et approfondissaient les concepts autour de l’audio informatique. Matériel et logiciel étroitement intégrés ensemble. Le point fort d’Apple. Alors, qu’est-ce qui pourrait mal tourner?

Eh bien, dans le temps qu’il a fallu à Apple pour commercialiser le HomePod, le marché avait changé. Amazon avait expédié l’Echo avec Alexa, Google avait commencé à les reproduire et, il s’avère, Apple avait apporté un haut-parleur premium sur un marché d’assistant de produits de base.

Économisez gros avec les offres VPN d’ExpressVPN, PureVPN, Surfshark et plus

Il y a eu quelques mises à jour logicielles depuis, mais rien qui n’a mis le feu au HomePod comme les premiers jours grisants de l’iPhone, de l’iPad, de la montre, probablement même de l’Apple TV.

Alors, que peut faire Apple maintenant? Comment réparer le HomePod?

Je m’appelle René Ritchie et ce… est Vector.

HomePod SDK

L’année dernière, nous avons obtenu quelques nouvelles fonctionnalités pour le HomePod 2018. Plus précisément, la prise en charge multi-utilisateurs pour les demandes personnelles, le transfert, afin que vous puissiez appuyer sur votre iPhone pour changer de musique et LiveRadio pour toutes les diffusions en ligne.

La semaine dernière, Mark Gurman de Bloomberg a fait savoir que cette année, nous pourrions obtenir un soutien direct pour des services de musique tiers comme Spotify. De cette façon, au lieu d’avoir à les demander par nom à Siri ou à AirPlay, vous pouvez simplement les définir par défaut.

Je ne sais pas si cela signifie un SDK HomePod complet, comme l’Apple TV ou l’Apple Watch, mais ce serait toutes les nuances de génial.

Vous voyez, j’aime mes HomePods. Je les utilise tout le temps. Avoir l’informatique ambiante à la maison n’est que de la science-fiction pure. Toute la journée, tous les jours, je me promène en disant à Siri d’allumer et d’éteindre les lumières, d’ouvrir et de fermer les fenêtres, de lire et d’interrompre des trucs sur mon Apple TV, de rechercher l’orthographe des mots ou des codes postaux, de me dire des trucs de Wikipedia pendant que je travaille.

S’il y avait un SDK, ce serait un moyen phénoménal de contribuer à nous amener vers l’informatique ambiante, l’avenir de la voix, encore plus rapidement.

Parce que le HomePod a fière allure. Ça sonne bien. Mais même au-delà d’un SDK, il a toujours ces bizarreries et limitations qui l’empêchent d’être tout ce qu’il pourrait être.

Siri

La correction de Siri est en haut de toute liste de réparation de HomePod. J’ai déjà fait un tas de vidéos à ce sujet et j’en ai d’autres en cours, alors cliquez sur abonnez-vous et vous ne manquerez aucune d’entre elles.

Il suffit de dire que j’utilise Siri tout le temps. Je suis fermement convaincu que les interfaces vocales sont une grande partie de l’avenir de l’interaction homme-machine, et que SiriOS est la couche IA inévitable qui collera le tout ensemble.

Je suis très enthousiaste à l’idée qu’Apple ait embauché John Gianandrea, l’ancien chef de la recherche et de l’IA de Google, pour diriger la nouvelle organisation d’IA d’Apple et je pense que ce sera aussi important pour la prochaine décennie de produits que l’organisation du silicium de Johnny Srouji l’a été jusqu’à la dernière décennie.

Ce sont ceux sur lesquels je compte pour offrir SiriOS, un maillage de fonctionnalités hyper personnalisées qui peut se déplacer entre nos appareils, pour toujours nous fournir les meilleures informations de la manière la plus pratique du moment.

Mais plus ce tour prend de temps, plus nous attendons, plus souvent nos interactions ne sont pas agréables et fructueuses mais imprévisibles et frustrantes, plus Siri est brûlé. De plus en plus les mèmes deviennent l’opposé des AirPods. Plus la pression est de plus en plus forte pour le faire taper sur le clavier et le renommer et le remplacer par quelque chose de mieux.

S’il y a une menace d’expérience utilisateur existentielle à l’horizon, ce ne sont pas des bogues dans iOS ou macOS, ce ne sont pas des débats onanistes sur le photoréalisme, l’authenticité numérique et le neumorphisme, ce n’est pas la sécurité contre la commodité.

En ce moment, c’est Siri, et c’est juste le plus flagrant sur le HomePod.

Et la seule façon de résoudre ce problème est de commencer à parler des mises à jour Siri, non seulement de la qualité de la voix ou des ensembles de fonctionnalités, mais de la cohérence et des performances réelles, puis de les expédier de manière à ce que tout le monde expérimente instantanément les améliorations.

Et, avant tous les commentaires, j’ajouterais un soutien international accru à la liste, qui était autrefois un point de fierté de premier plan dans l’industrie et semble maintenant de plus en plus en retard. Mais, honnêtement, en ce moment, les fondations doivent juste être réinitialisées avant toute nouvelle construction.

Bluetooth et entrée de ligne

Je pense que je comprends pourquoi HomePod est uniquement compatible avec le protocole AirPlay d’Apple. Comme je l’ai dit, c’était un haut-parleur haut de gamme qui s’est soudainement retrouvé en concurrence sur un marché d’assistant de commodité. Apple ne pouvait vraiment s’appuyer que sur la qualité du son et consacrer autant d’efforts à la conception des systèmes matériels et logiciels que pour que les examinateurs et les clients les ramènent à la maison et leur envoient un faisceau Bluetooth, avec toutes les limitations et dégradations de cette technologie, eh bien, cela aurait effacé le seul véritable avantage que le HomePod avait laissé.

Ils ont donc amené le Wi-Fi à une bataille Bluetooth. Sonos a fait la même chose et pour les mêmes raisons.

Personne ne veut que sa boîte haut de gamme soit connectée à une chaîne avec une boîte de conserve à la fin.

Eh bien, à l’exception de Google, qui inclut à la fois Bluetooth et l’audio en ligne sur Google Home Max. Et Amazon, qui inclut Bluetooth, entrée de ligne et entrée optique sur Echo Studio.

L’idée même de Bluetooth fait probablement démanger les audiophiles autant que l’idée d’optique en les fait baver, mais pour moi, tout se résume à l’accessibilité.

Apple fabrique Apple Music pour Android non pas parce qu’ils sont un énorme et typique magasin de développement Android, pas du tout, mais, en partie, parce qu’il existe un forfait familial Apple Music et que certaines familles sont multi-plateformes et un forfait familial qui ne fonctionne pas. t servir toute la famille est juste un non-débutant.

Eh bien, je dirais que le HomePod est un appareil familial et il y aura des gens dans les familles avec une large gamme d’appareils et si Apple ne fait pas la chose facile et qui démange et ajoute simplement le support Bluetooth pour chaque appareil, cela rend le HomePod juste un non-starter pour ces familles.

Peut-être qu’Apple pourrait trouver un moyen de créer une application AirPlay 2 pour Android qui pourrait être utilisée pour n’importe quelle application audio arbitraire à la place et mieux, mais cela ajouterait également une tonne de complexité et de surcharge.

Si le Bluetooth est assez bon pour les AirPods, et qu’ils sont un best-seller, c’est assez bon pour les HomePod, en particulier pour le vendre.

Et, bien sûr, sur les futurs modèles, l’entrée ligne et optique serait le rêve de tout le monde mourant d’envie d’entendre du vinyle de calcul qui remplit également la pièce.

Mini, Hub et TV

Les haut-parleurs intelligents les plus populaires et les plus vendus n’ont pas tendance à être les grands modèles haut de gamme haut de gamme de plusieurs centaines de dollars comme Google Home Max ou Amazon Echo Studio ou, oui, Apple HomePod.

Ce sont les plus petits, beaucoup moins chers, Google Home Mini ou Amazon Echo Dot. Et Apple n’a toujours rien dans cette catégorie.

L’entreprise qui nous a donné l’iPod et l’iPod mini, éventuellement nano. Le Mac mini. L’iPad mini. Hé, nous avons même maintenant deux niveaux d’AirPods.

Mais HomePod? Meh.

Je comprends parfaitement pourquoi Apple ne joue pas au jeu des netbooks. Ils préfèrent ne pas rivaliser du tout sur un segment de marché, puis rivaliser sur un marché entièrement banalisé où la caractéristique la plus importante est bon marché.

Mais comme l’iPod mini et le nano l’ont montré, et l’iPad mini et le Mac mini le montrent toujours, il existe des marchés pour des versions plus petites et moins chères qui ne sont pas bon marché.

Maintenant, je déteste autant que la prochaine personne lorsque les blogueurs, les podcasteurs et les YouTubers piétinent les études de marché d’Apple et dépensent tout leur argent, surtout quand Apple est celui avec toutes les données.

Mais, il a fallu de bons médias à l’ancienne pour pousser Apple sur le marché de l’iPad mini, donc j’espère à tout le moins que plus de podding leur permettra au moins de réexaminer le mini-marché HomePod.

Je vais le dire clairement: il n’y a aucun moyen en enfer que j’aie jamais mis un microphone Amazon ou Google dans ma maison, encore moins une chambre d’enfant. Je vais d’abord brûler tout cet endroit au sol. Il n’y a absolument aucun alignement de la vie privée ou des intérêts, du tout, point final.

Mais je veux cette fonctionnalité, donc je me retrouve avec le HomePod. Et, un HomePod mini signifierait que je pourrais avoir cette fonctionnalité, les enfants pourraient avoir cette fonctionnalité, et pas seulement dans des endroits plus petits mais plus d’endroits. Plus de chambres.

Ajoutez-y une station d’accueil pour pouvoir gifler sur un iPhone ou un iPad, y compris cet iPad de 10,2 pouces à 329 $, et il ne se contentera pas de rivaliser avec tous les autres mini haut-parleurs à points, mais aussi avec les hubs d’exposition. Chevet fantastique, dans la cuisine ou n’importe où pour la vidéo et FaceTime.

À propos de la seule autre chose que je voudrais, c’est toujours un mode Apple TV dédié, donc je ne pouvais pas simplement les associer en tant que source AirPlay, mais les configurer comme une barre de son permanente si c’est ce que je veux.

Ne vous méprenez pas, un TheaterPod complet serait encore mieux, mais le mode Apple TV dédié serait suffisant pour étendre à nouveau les tâches que le HomePod pourrait faire.

Pour qu’un jour, ça devienne plein Javis, vendredi, EDITH.

C’est ce que j’aimerais voir Apple faire avec le HomePod, le matériel et les logiciels, pour vraiment le mettre en valeur et être hyper-compétitif, même juste au plus haut de gamme, et pour ceux pour qui la confidentialité est vraiment importante, en particulier à la maison.