Comment Apple pourrait corriger le multitâche iPad dans iPadOS 14 (iOS 14)

Dans mon iPad Pro, un an plus tard, en décembre, j’ai dit:

Avec iPadOS, nous avons obtenu une tonne de nouvelles fonctionnalités de longue date cette année, y compris le multi-fenêtrage pour chaque application. Cela fonctionne très bien avec un mécanisme persistant et cohérent de tout ce que vous pouvez faire glisser, que vous pouvez déposer dans sa propre fenêtre.

Je trouve toujours que l’exécution de ces mécanismes – l’entrée et la sortie – est complètement surchargée de gestes. Je trébuche toujours sur moi-même tout le temps, entre avoir à glisser deux fois pour le dock et à ne pas déclencher les gestes de glisser pour obtenir des applications du dock par rapport aux fenêtres, et tout cela a vraiment besoin de quelque chose qui ne cause pas autant de collisions donc toujours.

Je suis maladroit, oui, mais le logiciel devrait en tenir compte. Je ne sais pas quelle est la solution, peut-être que séparer la configuration des états d’utilisation fonctionnerait?

Étant donné que cette semaine a marqué le 10e anniversaire de l’iPad, il a suscité beaucoup d’éloges et de critiques de la part de beaucoup de gens, et les interactions multitâches multi-fenêtres étaient les plus importantes.

Alors, que peut-on faire à leur sujet?

Le problème

L’iPad n’était pas seulement une nouvelle catégorie d’appareil qui méritait d’exister entre le téléphone et l’ordinateur portable, c’était une nouvelle catégorie d’appareil qui se retrouvait coincée entre l’ancienne informatique traditionnelle et la future informatique.

Si Apple de Steve Jobs avait une mission singulière, c’était de rendre l’informatique toujours plus accessible au grand public. De l’Apple II au Mac et à l’iMac, l’iPad était censé être la prochaine étape – un ordinateur si accessible même à ceux pour qui le Mac était inaccessible, aliénant et impénétrable étaient censés être en mesure de prendre un iPad, d’appuyer sur leur dans les applications, et simple, facilement, effectuez tous les e-mails, la navigation sur le Web, les jeux, la lecture de livres, les photos et d’autres tâches importantes dont ils avaient besoin pour se faire.

Lorsque les gens parlent de l’iPad et de son potentiel, c’est ce qui est si souvent oublié. Cette accessibilité, cette inclusivité, était le potentiel de l’iPad. C’est pourquoi Steve Jobs l’a appelé le produit le plus important de sa vie.

Les utilisateurs d’ordinateurs traditionnels avaient déjà leurs outils, leurs Mac. L’iPad était pour les autres 80% de l’humanité pour qui ces outils étaient tout simplement trop. Pour qui la tyrannie de ne pas se soucier de la ligne de commande, mais de la souris et du pointeur, du système de fichiers hiérarchique, des fenêtres qui pourraient se perdre sous d’autres fenêtres, des gestionnaires de tâches et de tous les autres frais généraux qui s’étaient accumulés lorsque les ordinateurs se sont traînés hors du vase primordial du monde universitaire et de l’entreprise et dans les maisons des humains ordinaires.

Mais, lorsque Steve Jobs a présenté l’iPad, la conception, le silicium personnalisé, il a également séduit les utilisateurs d’ordinateurs traditionnels. Ils le voulaient. Mais ils voulaient aussi vraiment que ce soit un ordinateur traditionnel. Soit un Mac à écran tactile – pourquoi Apple n’a-t-il pas simplement fait ça? – ou un iPad de nom uniquement qui fonctionnait de manière indiscernable depuis un Mac.

Rappelez-vous, Steve Jobs et Scott Forstall ont rejeté même AirDrop comme étant trop compliqué deux fois de suite avant que Federighi ne le prenne en charge et ne l’expédie, et c’est maintenant l’une des fonctionnalités les plus populaires et les plus collantes des plateformes d’Apple.

Parce qu’il y a également un désaccord sur ce genre de choses à l’intérieur d’Apple. Ils se disputent sur les mêmes choses que nous, et aussi passionnément que nous.

Bien sûr, la primauté de l’iPhone, son besoin constant d’avaler la grande majorité de l’attention et des ressources, ont freiné l’évolution des iPads. Mais il en va de même du conflit sur ce que devrait être précisément cette évolution.

Certains pensaient que l’iPad devait rester essentiellement tel que Steve Jobs l’avait présenté. Facile. Accessible. Mieux à ces tâches clés, pas pire pour les tâches de copie de téléphone ou d’ordinateur portable.

D’autres pensaient que l’iPad avait besoin non seulement d’évolution mais de révolution. Qu’il devrait répondre aux besoins des utilisateurs d’ordinateurs traditionnels et traditionnels.

Et il n’y a pas de bonne réponse absolue. Des arguments convaincants existent pour les deux perspectives.

Rappelez-vous également qu’Apple n’était pas en tête avec la ligne de commande sur l’Apple II. C’était un aliment de base informatique à l’époque. Apple n’a pas non plus été le pionnier de la souris et du pointeur. Xerox l’avait déjà. Apple a fait sa version avec ce qu’on appelle maintenant le Mac OS classique, puis l’a refaite plus d’une décennie plus tard avec OS X – maintenant macOS.

Avec le multi-touch à l’échelle de la tablette, Apple est très pionnier, très en tête. Que personne d’autre ne l’ait résolu non plus montre à quel point le problème est grave. Et ce n’est en aucun cas une excuse. Voilà un défi.

Une chose qu’Apple a catégoriquement rejetée était simplement de copier et coller des fonctionnalités à partir du Mac. Cela aurait rendu beaucoup de 20% des utilisateurs d’ordinateurs traditionnels très bruyants et très vocaux très heureux, mais cela aurait été préjudiciable non seulement aux 80% du grand public qui ont trouvé l’iPad libérateur au point d’être transformateur, cela aurait ont été une horrible perte d’une occasion de jeter des décennies de bagages et de réinventer l’informatique pour l’ère moderne.

Finalement, certaines décisions ont été prises et nous avons commencé à obtenir des choses comme l’iPad Pro, l’Apple Pencil, le Smart Keyboard, des applications multi-fenêtres, le glisser-déposer et, plus récemment, le glisser-vers-fenêtre.

Mais la plupart des implémentations ne sont pas idéales. Trop complexe pour le grand public, trop limitant pour les utilisateurs d’ordinateurs traditionnels. Ils finissent par frustrer tout le monde et ne libérer personne.

Il y a un clavier pour que vous puissiez taper comme vous le feriez sur un ordinateur portable, mais aucun moyen de déplacer le curseur, vous devez donc continuer à retirer vos mains du clavier. Il y a un fenêtrage basé sur les gestes mais les gestes sont tellement surchargés qu’il n’y a aucun moyen de les découvrir sans confusion ou de les utiliser sans collision.

Maintenant, je pense que la fonctionnalité est as. C’est juste l’implémentation actuelle qui, comme je l’ai dit, n’est pas idéale.

La solution

Donc, je suis toujours en conflit à ce sujet. Lorsque je travaillais dans l’informatique, j’ai appris très tôt que dire à quelqu’un une solution que vous pensez que vous voulez n’est jamais aussi productif que de lui dire un problème que vous avez. Parce qu’ils peuvent très probablement trouver une solution bien meilleure à votre problème que vous ne l’auriez jamais imaginé.

Mais, lorsque je travaillais en tant que designer, je trouvais moins utile de formuler des critiques sans essayer de comprendre et de résoudre le même problème. Donc, je vais voler une page de Voici la mauvaise version de Dave Wiskus et offrir ma solution pour le multitâche multi-fenêtres sur l’iPad dans l’espoir que les gens soient plus intelligents que moi pour arriver à une bien meilleure version.

Le problème avec les gestes est qu’il y en a très peu de gestes simples et intuitifs. Donc, si vous essayez d’utiliser les mêmes pour trop de choses, les gens deviennent confus et trébuchent sur eux. Si vous essayez d’utiliser des gestes complexes, cela ressemble à un lancer de sorts, et ils sont difficiles à retenir et à bien faire.

Donc, je m’en tiens au simple. Plus simple, en fait.

Les gestes à un ou deux doigts, des choses comme tapoter, glisser et pincer, restent tels qu’ils sont aujourd’hui, comme moyen de naviguer et d’interagir dans une application.

Les gestes à trois doigts, cependant – techniquement trois ou plus puisque la dextérité diminue à mesure que le nombre de doigts augmente – deviennent la providence du système.

Donc, pour lancer une application plein écran, vous appuyez sur son icône. Ensuite, pour accéder à plusieurs fenêtres, vous pincez à trois doigts ou plus pour rendre la première application mobile, et faites-la glisser vers la gauche ou la droite de l’écran pour l’ancrer, demi-taille, de ce côté de l’écran . Dès que vous commencez à faire glisser, l’interface vous montre un cadre de délimitation pour l’endroit où la fenêtre finira par être ancrée, vous avez donc à la fois un aperçu et une cible.

À tout moment, vous pouvez pincer trois doigts ou plus pour rendre à nouveau l’une ou l’autre application mobile de chaque côté, pour changer de côté ou pour pousser dans une application coulissante.

Et si vous pincez complètement d’un côté ou de l’autre, cette application se ferme de ce côté et vous obtenez à nouveau l’écran d’accueil compact afin que vous puissiez choisir une autre application côte à côte. Sinon, vous pouvez pincer trois doigts ou plus et zoomer sur la seule application pour remplir le plein écran, ou la fermer également pour revenir à l’écran d’accueil complet.

De plus, en mode côte à côte, le côté sur lequel vous avez touché ou tapé pour la dernière fois est coloré et surligné pour montrer que c’est le côté actif, de sorte que vous n’êtes jamais, jamais confus quant à l’endroit où les choses vont se passer.

Vous pouvez toujours faire glisser des éléments individuels hors d’une fenêtre pour en créer ou en reprendre une autre, car cela est conforme à la règle des gestes à un ou deux doigts affectant le contenu d’une application.

Cependant, pour surcharger les gestes du Dock actuels, il faut faire glisser trois doigts ou plus vers le haut, n’importe où sur l’écran, pour le faire apparaître, et appuyer sur une application ou vers trois doigts ou plus vers le bas, n’importe où sur l’écran, pour le masquer à nouveau.

Idem mais en sens inverse pour le gestionnaire d’espace de travail. Le balayage à quatre doigts vers le bas vous donne une vue exposée, et le fait de taper sur un espace de travail ou un balayage à quatre doigts le rend visible.

Je sais que les gestes de trois doigts ou plus peuvent sembler beaucoup. Apple a en fait introduit des gestes multitâches à 4 doigts pour l’iPad dans iOS 4.3, mais ils ont été désactivés par défaut.

Je me souviens avoir regardé certains créateurs indépendants les utiliser pour une démo à la WWDC l’année prochaine et avoir navigué de manière fluide et naturelle au-delà de tout ce que j’avais jamais vu auparavant. Tous ne sont plus aussi indépendants, et j’aimerais vraiment voir cette fluidité, ce naturel devenir la norme pour le multitâche multi-fenêtres iPad.