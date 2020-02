Comment Apple pourrait introduire des processeurs ARM dans les futurs Mac

L’article de la semaine sur les débris de particules provient de Jason Snell de Macworld.

“Les ARM Mac arrivent, trois ans après le changement d’attitude d’Apple.”

… Cette semaine, Ming-Chi Kuo, analyste fiable de la chaîne d’approvisionnement d’Apple, a annoncé qu’Apple prévoyait de publier un Mac avec un processeur conçu par Apple au premier semestre 2021.

Alors, qu’est-ce qui est remarquable ici? Cela fait des années que nous entendons des rumeurs selon lesquelles Apple emmènerait ses Mac dans ARM. Mais l’auteur Snell, dans ce nouvel essai, suggère ce qui suit.

Je m’attends à ce que les Mac de niveau professionnel d’Apple restent sur les processeurs Intel ou compatibles pendant un certain temps, peut-être même indéfiniment. Je suis convaincu qu’Apple peut remplacer les processeurs Intel des Mac grand public par les siens, mais le côté professionnel est une proposition plus délicate.

Maintenant, on m’a dit qu’il ne serait pas difficile d’inclure du matériel de machine virtuelle dans les puces ARM afin que les utilisateurs professionnels puissent exécuter des applications VM comme Parallels. Mais peut-être que la combinaison de machines virtuelles dans un environnement de jeu d’instructions non X86 serait un gros casse-tête pour les utilisateurs professionnels – et les ingénieurs Apple.

Cela dit, il est parfaitement logique de ne penser qu’à certains Mac grand public appropriés à convertir en ARM. Ou juste un. Peut-être le MacBook Air. De cette façon, le consommateur peut choisir entre ARM ou Intel.

De plus, Apple peut avancer progressivement. Si le nouveau Mac ne fonctionne pas, il serait facile d’arrêter l’expérience. (Comme le MacBook 12 pouces.) Ou, si les choses vont vraiment bien, Apple pourrait lentement étendre le changement à d’autres Mac sélectionnés dans la gamme.

La notion de l’auteur Snell de garder les Mac Pro sur Intel minimise les risques pour la gamme Mac, pour le moment, et confère à Apple une énorme flexibilité à l’avenir. Je l’aime.

Débris de nouvelles de la semaine

• De FOXBusiness: «La veuve de Steve Jobs jure que la fortune du cofondateur d’Apple sera distribuée.»

Laurene Powell Jobs, la veuve du défunt co-fondateur d’Apple Steve Jobs, a rejoint l’un des groupes les plus exclusifs du monde lorsqu’elle a hérité de la fortune de plusieurs milliards de dollars de son mari en 2011 après la mort du visionnaire en 2011.

Aujourd’hui, la philanthrope milliardaire de 56 ans – la 36e personne la plus riche du monde, valant un peu plus de 25 milliards de dollars, selon le Bloomberg Billionaire Index – promet de donner sa fortune.

• Je ne suis toujours pas impressionné par la stratégie que NBCUniversal utilise pour son prochain service de streaming TV appelé Peacock. “Le service de streaming Peacock de NBCU ajoute des centaines d’heures d’émissions A&E.” Voici pourquoi.

L’ajout d’une cargaison d’anciens spectacles A&E ne rendra pas le service plus attrayant pour la majorité des clients cibles intelligents. J’explique ici:

[How TV Streaming Services Seduce Consumers]

Ce plan de match sent le désespoir précoce par les costumes et valide simplement la stratégie que les autres utilisent: un excellent contenu original et une série de signatures.

• Nous n’avons pas besoin de nouveaux maux de tête de nos jours, et ce prochain est garanti pour vous en donner un. Ça l’a fait pour moi. Mais construire de nouvelles voies neuronales est toujours douloureux. “L’achat d’un téléphone 5G est déjà un désordre déroutant.” Je sais que je vais lire ceci plusieurs fois. En supposant que l’auteur Triggs a tout compris, je n’ai qu’une seule réaction. OMG.

• Finalement,

«Ahem. Réplicateur: thé, Earl Grey, décaféiné. ”

Particle Debris est généralement un mélange d’observations et d’opinions de John Martellaro sur un événement ou des articles hors concours de la semaine, suivi d’une discussion d’articles qui n’ont pas fait la une des TMO, les débris de l’actualité technique. La colonne est publiée le plus souvent tous les vendredis sauf pour les semaines de vacances.