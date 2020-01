Comment Apple TV + Posters a été créé sur un iPad Pro

Deux nouvelles vidéos sont arrivées mercredi, montrant comment les affiches des émissions Apple TV + ont été réalisées à l’aide d’un iPad Pro. Les spectacles présentés étaient Dickinson et For All Mankind. Sans surprise, l’Apple Pencil était également très présent.

Affiche Dickinson sur iPad Pro

Dans le clip Dickinson, la peintre Janice Sung raconte comment elle a créé l’affiche pour Dickinson. Il s’agit d’un processus entièrement numérique. Mme Sung explique également comment elle est passée de la peinture traditionnelle au numérique. Elle dit qu’elle ne voulait pas travailler pour une grande entreprise. C’est un peu étrange car Apple est l’un des plus grands au monde. Cela lui a peut-être donné la liberté de création dont elle a besoin!

Pour toute l’humanité Poster

Dans ce clip, les illustrateurs Paige et Justine ont expliqué comment ils ont transformé les croquis d’un livre en une superbe affiche à l’aide de l’iPad Pro. Contrairement à Mme Sung, leur processus a commencé sur papier avant de passer à une plate-forme numérique. Il est assez étonnant de voir comment le travail prend vie sur la tablette.