Comment archiver les chats et supprimer votre compte de WhatsApp sur iPhone

Que votre cercle d’amis ait migré vers un nouveau service de messagerie ou que vous ayez fini de l’utiliser, il peut arriver un moment où vous souhaiterez supprimer votre compte WhatsApp. Lorsque ce moment arrivera, vous voudrez vous assurer d’avoir sauvegardé votre compte et enregistré toutes les conversations essentielles ou mémorables avant de le faire. Parce que sinon, une fois que vous appuyez sur supprimer, c’est parti pour de bon.

Comment sauvegarder et enregistrer les données de votre compte sur WhatsApp pour iPhone et iPad

Comme avec la plupart des applications pour iOS, WhatsApp sauvegardera toutes vos données de compte pertinentes sur iCloud si elles sont configurées correctement. Tout d’abord, assurez-vous qu’iCloud est configuré pour synchroniser vos données WhatsApp, puis suivez les étapes suivantes pour sauvegarder manuellement vos données de compte.

lancement WhatsApp depuis votre écran d’accueil.

Appuyez sur le Onglet Paramètres. C’est dans le coin inférieur droit de votre écran.

Robinet Chats.

Robinet Sauvegarde de chat.

Appuyez sur Sauvegarder maintenant pour télécharger vos données de chat sur votre stockage iCloud.

Comment archiver les journaux de discussion sur WhatsApp pour iPhone

Bien qu’iCloud sauvegarde facilement toutes les données de votre compte WhatsApp, vous disposez d’une option secondaire pour archiver les chats si vous souhaitez désencombrer vos écrans de chat ou stocker une copie de vos chats au-delà d’iCloud. Pour commencer, nous resterons entièrement dans l’application et expliquerons comment archiver les conversations de chat.

lancement WhatsApp depuis votre écran d’accueil.

Appuyez sur le Chats dans le menu du bas.

Balayez vers la gauche sur le conversation que vous souhaitez archiver

Appuyez sur Archiver. C’est la boîte de fichier dans le carré bleu à droite de la conversation.

Votre conversation entière à ce point disparaîtra de vos conversations actives.

Comment trouver et restaurer des chats archivés dans WhatsApp pour iPhone.

Les chats archivés sont facilement accessibles à tout moment et désarchivés à volonté!

lancement WhatsApp depuis votre écran d’accueil.

Appuyez sur le Chats dans le menu du bas.

Balayez vers le bas pour révéler les “conversations archivées” au-dessus de la barre de recherche.

Appuyez sur “Chats archivés”.

Balayez vers la gauche sur le chat que vous souhaitez désarchiver

Robinet Désarchiver. C’est la boîte de fichier avec la flèche vers le haut à droite de la conversation

Vos conversations archivées sélectionnées seront restaurées à leur juste place parmi votre écran Chats actif.

Comment exporter des conversations sur WhatsApp pour iPhone

Si jamais vous souhaitez enregistrer un chat de groupe épique ou les millions de messages stupides que vous avez partagés avec votre meilleur ami, il est très facile de vous envoyer un historique de chat entier par e-mail, AirDrop sur votre ordinateur, mettez-le dans un note, etc.

lancement WhatsApp depuis votre écran d’accueil.

Appuyez sur le Chats dans le menu du bas.

Balayez vers la gauche sur le chat que vous souhaitez exporter

Robinet Plus

Robinet Exporter le chat.

Choisir comment vous voulez exporter.

À partir de là, vous pouvez remplir les informations dont vous avez besoin ou sélectionner les options souhaitées, en fonction du type d’exportation que vous avez sélectionné.

Comment supprimer votre compte WhatsApp

Une fois que vous avez tout sauvegardé et exporté que vous souhaitez conserver, il est temps de supprimer votre compte WhatsApp.

Remarque: Si vous prévoyez de migrer votre compte WhatsApp vers un nouvel iPhone, ne supprimez pas d’abord votre compte sur l’ancien téléphone. Cela supprimera toutes les données de sauvegarde de votre iCloud, ce qui vous empêchera de restaurer votre compte sur votre nouveau téléphone.

lancement WhatsApp depuis votre écran d’accueil.

Appuyez sur le Réglages onglet dans le coin inférieur droit.

Robinet Compte.

Robinet Supprimer mon compte.

Entrer votre numéro de téléphone – il doit être le même que celui utilisé pour configurer votre compte WhatsApp.

Robinet Supprimer mon compte.

Et c’est tout – votre compte WhatsApp a été supprimé. S’il arrive un moment où vous souhaitez créer un nouveau compte après avoir effectué le processus de suppression, vous devrez recommencer à zéro et créer un nouveau compte WhatsApp sur votre iPhone. Lorsque vous supprimez les données de votre compte Whats App, cela inclut également toutes les sauvegardes iCloud, alors ne le faites pas si vous envisagez de transférer votre compte et vos données vers un nouveau téléphone.

