Comment arrêter le démarrage de votre PlayStation 4 en mode sans échec

Parfois, votre PlayStation 4 souffre d'un hasard aléatoire et n'arrête pas de démarrer en mode sans échec. Il existe plusieurs raisons pour lesquelles votre PS4 peut être bloquée en mode sans échec. La plupart d'entre eux tournent autour d'un cordon lâche ou d'une console qui nécessite une mise à jour, mais parfois c'est plus. Lorsque vous parcourez ce guide, assurez-vous de tester toutes ces corrections simples premier avant de prendre la route de l'initialisation de votre console entière.

Comment lancer le mode sans échec

Remarque: Ne pas essayez de lancer votre PS4 en mode sans échec si vos ports USB ne fonctionnent pas. Après avoir démarré votre console en mode sans échec, vous devrez synchroniser votre manette via un port USB. Si vos ports USB ne fonctionnent pas, vous devrez les réparer avant d'essayer cette étape.

Éteignez votre PS4.

Maintenez la touche bouton d'alimentation jusqu'à ce que vous entendiez deux bips: un lorsque vous appuyez pour la première fois et un autre sept secondes plus tard.

Connectez votre DualShock 4 contrôleur avec le cable USB.

appuyez sur la Bouton PS au centre du contrôleur.

Voilà! Si votre PlayStation rencontre des problèmes qui ne peuvent pas être résolus au démarrage normal, ou si elle ne démarre pas normalement, vous pouvez utiliser le mode sans échec pour trouver plus de solutions.

L'une des options ci-dessous vous aidera à sortir du mode sans échec.

Connectez votre manette à votre Port USB de la PlayStation.

Sélectionnez le première option de menu. Il est étiqueté Redémarrez PS4.

Attendez que la PlayStation 4 redémarrer.

Si votre PlayStation redémarre en mode sans échec après avoir suivi ces étapes, vous devrez continuer plus bas cet article pour tester une autre option de réparation.

"Redémarrer PS4" semble réinitialiser la mémoire de votre console, mais je vous le promets. L'utilisation de cette option arrête votre PlayStation et tente de la démarrer en mode de démarrage normal. Si votre PlayStation redémarre en mode sans échec avec cette option, votre console rencontre toujours des problèmes.

Débrancher la console

Avez-vous essayé de le débrancher et de le rebrancher?

Arrêtez votre PlayStation avec le Bouton d'alimentation ou option de menu pour éviter le code d'erreur «La PlayStation n'a pas été arrêtée correctement».

Débranchez vos consoles cordon d'alimentation.

Laissez-le débranché pour un minimum de 20 minutes.

Rebranchez le câble et allumez votre console.

S'il continue de se charger en mode sans échec, essayez d'utiliser l'option de menu "Redémarrer PS4".

Si votre PlayStation démarre toujours en mode sans échec après avoir sélectionné "Redémarrer PS4", continuez ci-dessous pour plus d'options.

Épousseter et nettoyer votre console PlayStation 4

L'accumulation de poussière et de saleté entraînera des erreurs système pour votre console si vous la laissez se détériorer suffisamment. Certaines maisons sont plus sujettes à la poussière que d'autres. Si vous remarquez une accumulation sur votre PS4, vous devrez peut-être chercher un cache-poussière. En avoir un vous aidera à protéger votre console lorsqu'elle n'est pas utilisée. Pour nettoyer correctement votre PlayStation 4, voici comment procéder.

Dirigez la buse de l'air comprimé vers la évents. Assurez-vous de le garder à environ 1-2 pouces de l'évent.

Garder le peut debout pour empêcher toute humidité de pénétrer dans votre console.

Vaporiser courtes rafales mesurées.

Examinez régulièrement les évents pour vous assurer que vous avez poussière.

Prends ton chiffon en microfibre pour nettoyer toute poussière ou résidu qui pourrait s'être détaché et réclamé de l'espace ailleurs sur la console.

Utilisez le chiffon en microfibre pour essuyer le haut, les côtés, l'avant et l'arrière de votre console.

Si la chiffon en microfibre est sale, changez le tissu. Ne rincez pas le chiffon et continuez à essuyer lorsqu'il est mouillé.

Une fois que vous avez nettoyé votre PlayStation 4, suivez les instructions ci-dessous pour mettre à jour votre console et reconstruire votre base de données. Aucune de ces options n'affectera les fichiers de sauvegarde sur votre PlayStation 4 et ne corrigera les problèmes rencontrés par votre console. Démarrez votre console après avoir terminé toutes ces étapes. Si vous démarrez toujours en mode sans échec, il est temps d'utiliser votre option de dernier recours.

Vérifiez vos câbles HDMI

Si votre PS4 démarre en mode sans échec et que vous ne pouvez pas naviguer dans les options de menu, il peut s'agir d'un problème matériel. Avant de faire quoi que ce soit, essayez de changer vos câbles HDMI.

Débranchez votre câble HDMI depuis votre PlayStation 4 et l'arrière de votre téléviseur.

Avant d'acheter un tout nouveau câble HDMI, essayez commutation des extrémités des câbles.

Utilisez la fin du câble HDMI qui a été branché sur votre PlayStation 4 et le brancher sur votre la télé.

Utilisez la fin du câble HDMI le a été branché sur votre téléviseur et branchez-le sur votre Playstation 4.

Un autre utilisateur de PlayStation a subi ce terrible sort et a constaté que le changement de ses câbles HDMI lui permettait de naviguer dans le menu, d'utiliser l'option "Redémarrer PS4" et de revenir à son mode de démarrage normal. Pourquoi cette option fonctionne est un mystère, mais ça vaut le coup!

Vérifiez votre câble d'alimentation

Si votre cordon d'alimentation est cassé ou n'est pas branché correctement, cela peut être une autre raison pour laquelle vous rencontrez des problèmes avec votre PlayStation 4.

Éteignez votre PlayStation 4 en toute sécurité en maintenant bouton d'alimentation ou en utilisant les options de menu.

Débranchez votre cordon d'alimentation à l'arrière de votre PlayStation 4.

Débranchez votre cordon d'alimentation de la prise murale.

Laissez votre PlayStation 4 débranché pendant 20 minutes.

Rebranchez fermement votre cordon d'alimentation PlayStation 4 et prise murale.

Si vous démarrez toujours en mode sans échec, redémarrez ces étapes, mais utiliser une prise différente la prochaine fois.

Les cordons d'alimentation pour PlayStation 4 Pro et les cordons d'alimentation pour PlayStation 4 et PlayStation Slim coûtent moins de 10 $ chacun sur Amazon. Si vous n'essayez pas de dépenser de l'argent pour des réparations, essayez les options suivantes avant de passer votre commande. Si vous rencontrez toujours des problèmes après avoir tout testé, votre dernière option consiste à remplacer vos cordons d'alimentation et vos câbles HDMI.

Mise à jour du logiciel de votre système

L'absence des fichiers de mise à jour les plus récents sur votre PS4 peut entraîner une conniption de votre console. Heureusement, le menu du mode sans échec a une option pour mettre à jour votre système directement ou via une clé USB.

Mise à jour si vous avez la possibilité de vous connecter à Internet

Ces étapes sont si vous avez une connexion solide à Internet que votre PlayStation 4 reconnaît. Cela peut être fait via une connexion Wi-Fi ou un câble LAN.

Connectez votre PlayStation à Internet via Câble Wi-Fi ou LAN.

Sélectionner Mettre à jour le logiciel système à partir de l'option de menu Mode sans échec.

Si vous ne pouvez pas connecter votre PlayStation à Internet, utilisez plutôt ces étapes

Remarque: assurez-vous que vous disposez de 375 Mo d'espace libre sur la clé USB de votre choix.

Sur la clé USB, créez un dossier nommé "PS4". Trouvez votre dossier USB en ouvrant Les documents sur votre ordinateur à partir du Le menu Démarrer et sélection Disque amovible en dessous de Ordinateur.

Dans ce dossier, créez un autre dossier nommé MISE À JOUR.

Téléchargez la mise à jour sur votre ordinateur à partir d'ici

Faites glisser et déposez le fichier de téléchargement depuis votre Télécharger dossier sur votre MISE À JOUR dossier dans la clé USB.

Enregistrez le fichier à l'intérieur du MISE À JOUR dossier avec le nom PS4UPDATE.PUP (si ce n'est pas déjà nommé).

Connectez le clé USB à l'un des ports USB de votre PlayStation.

Sélectionner Mettre à jour le logiciel système à partir de l'option de menu du mode sans échec.

Une fois ces étapes terminées, vous devrez laisser votre PlayStation 4 tranquille pendant un certain temps afin que les mises à jour puissent s'installer. Une fois l'installation terminée, allumez votre console et voyez si elle démarre toujours en mode sans échec. Si tel est le cas, passez à la recommandation suivante.

Reconstruire votre base de données

Connectez votre PlayStation au l'Internet via Wi-Fi ou câble LAN.

Sélectionner Reconstruire la base de données dans le menu.

Laissez votre console tranquille. Ce processus prendra un certain temps.

Une fois la base de données reconstruite redémarrez votre PS4. Si vous démarrez toujours en mode sans échec, passez aux options suivantes ci-dessous.

Cette option analysera le disque dur de votre PS4 et créera une nouvelle base de données de tous les jeux et applications du système. Cette option ne fait pas résoudre tous les problèmes de disque dur sur le système. Au lieu de cela, il trouve toutes les données compromettantes d'un jeu ou d'une application qui pourraient être à l'origine de vos problèmes. Une fois le problème détecté, il remplacera les fichiers pour les réparations.

Votre dernière option RESORT: initialiser la PS4 (Réinstaller le logiciel système)

Sur ton ordinateur sur un clé USB créer un dossier nommé PS4.

Dans ce dossier, créez un autre dossier nommé MISE À JOUR.

Téléchargez la mise à jour sur le clé USB sur le site Web de PlayStation.

Enregistrez-le dans le Dossier UPDATE avec le nom PS4UPDATE.PUP.

Connectez la clé USB à l'un des Ports USB sur votre PlayStation.

Sélectionner Initialiser PS4 (Réinstaller le logiciel système) dans les options du menu en mode sans échec.

Suivre la instructions à l'écran et laissez votre PlayStation tranquille jusqu'à ce que toutes les mises à jour soient téléchargées.

Cette option ne sera pas seulement effacer toutes les données de l'utilisateur, mais cela supprimer et remplacer le firmware PS4. Cela remettra votre PlayStation dans l'état "tout juste sorti de la boîte" dans lequel vous l'avez reçue, alors assurez-vous de ne le faire qu'en dernier recours, et si vous êtes complètement à court d'options. Si votre PS4 rencontre un problème, il y a de fortes chances que cela le corrige. Si ce n'est pas le cas, le problème est plus grave, vous pourrez tout régler vous-même. À ce stade, vous devez envoyer votre console pour réparation ou remplacement.

Envoyez votre console pour réparation

La garantie de votre PlayStation 4 peut couvrir les réparations ou les remplacements de votre console. Les experts pourront examiner les problèmes et, espérons-le, les résoudre sans compromettre vos données. La plupart des experts proposent de transférer toutes vos données avant le début des réparations. Assurez-vous de poser des questions à ce sujet lorsque vous le prenez!

Mettre fin à la boucle du mode sans échec

Si votre PlayStation 4 est incapable de démarrer normalement, elle démarrera dans un mode alternatif, le mode sans échec, avec beaucoup moins de fonctionnalités. Les fonctions essentielles qu'offre le mode sans échec sont d'aider votre PlayStation 4 à trouver et à réparer les erreurs système qui empêchent votre console de fonctionner correctement. Même si votre console démarre normalement, vous pouvez lancer le mode sans échec manuellement pour aider à résoudre certains problèmes.

Si votre console se lance en mode sans échec, il existe plusieurs moyens simples de la corriger. Assurez-vous que vous avez programmé des nettoyages et gardez votre équipement à jour pour éviter autant de problèmes de console que possible. Cela va de quelque chose comme avoir les dernières mises à jour logicielles à l'achat d'un nouveau câble d'alimentation pour remplacer celui que vous avez depuis des années.

Si vous avez récemment renversé quelque chose sur votre console ou l'avez laissé tomber, en tout cas, cela pourrait être un problème matériel qui dépasse votre compétence. À ce stade, il est temps d'appeler la société auprès de laquelle vous avez acheté votre PlayStation, de vérifier votre garantie et de voir ce que vous pouvez faire en cas de remplacement ou de réparation.

