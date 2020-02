Comment associer votre identifiant Nintendo Network et votre compte Nintendo

Vous pourriez avoir un compte Nintendo. Vous pourriez avoir un identifiant Nintendo Network (NNID). Si vous venez de commencer à utiliser la Nintendo Switch ou si vous devez transférer des données depuis une autre console Nintendo, vous constaterez peut-être que les deux comptes ne sont pas liés. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles la connexion de votre compte Nintendo à votre NNID pourrait profiter à votre expérience de jeu, comme la possibilité de combiner vos fonds eShop sur plusieurs appareils. Voici comment associer votre NNID à votre compte Nintendo.

Comment associer votre identifiant Nintendo à votre compte Nintendo

Quelle est la différence entre un identifiant Nintendo Network et un compte Nintendo?

La réponse courte est qu’un NNID est utilisé pour effectuer des achats sur la Wii U et la 3DS, tandis qu’un compte Nintendo est utilisé pour effectuer des achats sur la Switch.

Pour développer un peu plus, si vous avez une Wii U ou une 3DS, vous avez probablement créé un NNID pour utiliser l’eShop ou pour accéder aux fonctions multijoueurs et à d’autres interactions à l’échelle du système.

Lorsque Nintendo a lancé Miitomo, il a apporté un nouveau type d’enregistrement appelé Compte Nintendo. Ce compte vous permet de vous connecter à Facebook et Twitter pour trouver des amis et garder une trace des récompenses que vous gagnez et des amis que vous avez faits. Il a ensuite été implémenté dans Super Mario Run avec des fonctionnalités similaires, et à nouveau lorsque Fire Emblem: Heroes a été lancé.

Avec le Switch, la société a utilisé le compte Nintendo comme moyen d’effectuer des achats et de trouver des amis. Encore une fois, lorsque vous vous connectez avec votre compte Nintendo, vous verrez des amis que vous avez déjà sur Miitomo, Mario Run et Fire Emblem: Heroes.

La principale raison de lier votre NNID à votre compte Nintendo est de fusionner vos fonds eShop. S’il vous reste 10 $ ou 100 $ sur le compte NNID pour votre Wii U ou votre 3DS (ou les deux, puisque vous pouvez fusionner Wii U et 3DS), vous pouvez fusionner ces fonds avec votre compte Nintendo et utiliser l’argent sur tous les appareils.

Un autre avantage de combiner vos comptes est les récompenses My Nintendo. Vous gagnez des points pour avoir accompli des succès dans des jeux connectés à votre compte Nintendo. Ces points peuvent être échangés contre des récompenses qui peuvent être utilisées sur tous vos appareils Nintendo. J’ai échangé mes points contre un joli thème du 30e anniversaire de Zelda pour ma 3DS, même si j’avais gagné ces points en jouant à des jeux Nintendo sur mon iPhone.

Comment associer votre identifiant Nintendo Network à votre compte Nintendo

Si vous avez un NNID et que vous souhaitez le lier à votre compte Nintendo, vous pouvez le faire en visitant accounts.nintendo.com à partir d’un navigateur Web.

Vous aurez besoin du nom d’utilisateur et du mot de passe pour votre compte Nintendo et votre NNID, alors assurez-vous de les avoir à portée de main.

Accédez à accounts.nintendo.com à partir d’un navigateur Web.

Entrer le adresse e-mail et mot de passe associé à votre compte Nintendo.

Sélectionner Informations utilisateur dans le menu de gauche.

Faites défiler vers le bas et sélectionnez Éditer à côté de Comptes liés.

Cochez la case à côté de Identifiant Nintendo Network.

Entrer le Nom d’utilisateur et mot de passe associé à votre NNID si vous y êtes invité.

Maintenant, vous pouvez vous rendre sur l’eShop sur votre Switch et fusionner vos fonds, vous pouvez donc acheter des jeux sur tous vos appareils Nintendo (enfin, trois d’entre eux, au moins) en utilisant le même compte.

Comment dissocier votre identifiant Nintendo Network de votre compte Nintendo

Je ne peux imaginer aucune raison pour laquelle vous voudriez dissocier vos deux comptes une fois que vous les avez liés, mais il y a cette option.

Remarque: Si vous dissociez votre compte NNID de votre compte Nintendo, tous les fonds seront transférés vers votre compte Nintendo. Vous pouvez à nouveau fusionner vos fonds si vous reconnectez vos comptes à l’avenir.

Accédez à accounts.nintendo.com à partir d’un navigateur Web.

Entrer le adresse e-mail et mot de passe associé à votre compte Nintendo.

Sélectionner Informations utilisateur dans le menu de gauche.

Faites défiler vers le bas et sélectionnez Éditer à côté de Comptes liés.

Décochez la case à côté du lien Identifiant Nintendo Network.

Vous savez maintenant comment associer ou dissocier votre identifiant Nintendo avec votre compte Nintendo. Cela vous aidera à transférer toutes les données d’une console à une autre, comme lorsque vous transférez des données de votre Nintendo 3DS vers votre Nintendo Switch.

