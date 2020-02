Comment attraper Ditto dans Pokémon Go février 2020

Ditto est un Pokémon qui peut se transformer – prendre essentiellement l’apparence et les attributs d’autres Pokémon. Bien que Ditto soit absent de la version originale de Pokémon Go Gen I, Ditto a finalement trouvé son chemin dans le monde, se cachant sous le nom de Pidgy, Rattata, Zubat et Magikarp. Avec Gen II, Ditto a également appris à se cacher comme Sentra, Yanma et Hoothoot, et Gen III comme Zigzagoon et Taillow. Puis, lorsque Shiny Magikarp est apparu, Ditto Magikarp a disparu. Maintenant, tout comme Ditto est devenu une condition préalable pour trouver le mythique Mew, Ditto a également ajouté Whismur, Gulpin, Paras et Remoraid à son répertoire, et pendant une brève période, Meltan. Pokémon Go change souvent ce que Ditto se déguisera, alors revenez souvent pour la dernière liste.

Alors, sortez, sortez, où que vous soyez. Il est temps de jouer à la chasse et d’aller attraper!

Ditto est l’un des Pokémon de première génération qui n’était pas disponible au lancement du jeu Pokémon Go. Il a fallu un certain temps pour que cela change. Vous voulez Ditto parce que le mécanicien de masquage n’est pas seulement cool; vous en avez besoin pour compléter votre Pokédex. Voici l’annonce officielle:

Le professeur Willow a enfin découvert Ditto! Des entraîneurs du monde entier ont signalé son apparition.

Ditto est connu pour se déguiser en d’autres Pokémon, alors gardez un œil, certains Pokémon peuvent en fait être Ditto, et lorsque vous les capturez, il y a une chance que Ditto se révèle. Si vous rencontrez un Pokémon qui est Ditto déguisé, le Pokémon dans cette rencontre spécifique se révélera également Ditto pour les autres Dresseurs.

Ditto est également un Pokémon unique lorsque vous interagissez avec les gymnases. Lorsque vous vous entraînez ou combattez dans un gymnase, Ditto copiera l’apparence, les types et les mouvements du premier Pokémon qu’il voit, et il restera ainsi pendant le reste de ces batailles dans le gymnase.

Et maintenant, vous avez également besoin de Ditto pour trouver Mew?

Oui, dans le cadre de la mise à jour de la recherche du printemps 2018, Pokémon Go a ajouté une quête de découverte mythique. L’une des tâches de la 5ème partie est d’attraper un idem. Vous devez le faire avant de pouvoir avancer et trouver – et essayer d’attraper – Mew.

Donc Ditto se cache comme un autre Pokémon?

Ouaip! Idem peut se transformer en d’autres Pokémon, et, jusqu’à présent, il n’est rencontré qu’à l’état sauvage dans son état transformé. Cela signifie que vous ne pouvez pas voir Ditto à proximité ou à vue, et vous ne saurez pas s’il est apparu juste à côté de vous jusqu’à ce que vous l’attrapiez.

Ce n’est qu’alors que vous serez accueilli avec un “Oh?” au lieu d’un “Gotcha!” et il sera révélé comme Ditto. Donc, tu dois tous les attraper. Au sens propre. Parce que n’importe lequel d’entre eux pourrait être idem.

En termes de mécanique de jeu, comment cela semble fonctionner à chaque fois que vous attrapez ce qui pourrait être un Ditto déguisé, les serveurs Pokémon Go déterminent au hasard s’il s’agit secrètement d’un Ditto ou non.

Donc, jusqu’à ce qu’il soit capturé, ce n’est pas un idem et ne peut pas du tout être détecté comme un idem. Une fois qu’il est attrapé et déterminé comme étant un Ditto, toute personne qui attrape le même Pokémon le fera également révéler être un Ditto.

Le Pokémon de Schrödinger, c’est sûr!

Quel Pokémon Gen I peut être Ditto déguisé?

Idem se cache comme un Pokémon de base, très commun. Dans la génération I, cela comprend:

Attendez, plus Ditton ne se cache comme Magikarp, Pidgey ou Rattata?

Non, pas depuis la sortie de Shiny Magikarp, et la réaction à la perte d’un Shiny Karp au profit d’un non-Shiny Ditto était … extrême. Pokémon Go l’a corrigé en quelques jours en disant à Ditto qu’il ne pouvait plus se cacher en tant que Magikarp. La même chose est maintenant arrivée à Pidgey et Rattata, grâce à la disponibilité de leurs versions Shiny.

28 février 2019: Idem peut désormais être Venonat ou Ledyba, ne peut plus être Pidgey ou Rattata

Grâce à l’arrivée de Shiny Pidgey et Rattata, ce qui signifie qu’ils ne peuvent plus être Ditto déguisés – car quiconque attraperait un Shiny pour le voir se transformer en un Ditto non Shiny serait super triste / fou – Pokémon Go les a échangés contre Venonaut et Ledyba.

Alors, assurez-vous de continuer à vérifier Pidgey et Rattata pour une chance à un Shiny mais maintenant aussi vérifiez Ledyba et Venonat pour une chance à un Ditto.

Quel Pokémon Gen 2 peut être idem déguisé?

Gen II n’a actuellement que cinq candidats Ditto, et l’un d’entre eux est généralement beaucoup moins courant que tous les autres:

Hoothoot

Ledyba

Spinarak

Hoppip

Remoraid

Quel Pokémon Gen III peut être Ditto déguisé?

Idem peut imiter cette poignée de Gen III:

Whismur

Seedot

Skitty

Gulpin

Nummel

Quel Pokémon Gen IV peut être idem déguisé?

Jusqu’à présent, il n’y en a qu’un, mais d’autres seront probablement trouvés à terme:

Ugh, donc vous devez vraiment attraper un tas de communs?

Oui, mais rappelez-vous, vous pouvez en utiliser plusieurs pour broyer XP même si ce n’est pas le cas. Donc, ce n’est pas du temps / des efforts complètement perdus. De plus, plus vous attrapez de Pokémon, plus Stardust!

Existe-t-il un moyen d’accélérer le processus de capture Ditto?

Oui. Foule-source. Si vous faites déjà partie d’une communauté Pokémon Go locale sur Discord, Facebook Messenger, WhatsApp, Slack ou un service similaire, par exemple, pour organiser des raids, demandez à tout le monde de publier leurs rencontres Ditto afin que vous puissiez essayer d’en avoir une en direct . Vous voudrez peut-être créer un groupe ou une salle séparé pour la chasse au Ditto, afin de ne pas spammer les joueurs qui ont déjà le Ditto, mais tant qu’il est local, cela devrait augmenter vos chances.

Comment attraper Ditto quand je le trouve?

Puisque Ditto se cache comme Pokémon commun, vous l’attrapez de la même manière. Certains Pokémon courants sont plus difficiles à attraper que vous ne le pensez – merci, Pokémon Go! – surtout s’ils sont de faible stat (IV) et de haut niveau. C’est là que le CP semble bas, mais c’est une énorme douleur à attraper. Idem a également tendance à tomber dans cette catégorie.

Les règles habituelles s’appliquent cependant. Optez toujours pour des boules de courbe, et empilez autant de bonus que vous pouvez et en avez!

Comment empiler des bonus pour attraper des Pokémon coriaces dans Pokémon Go!

Où puis-je attraper Ditto?

Ditto n’a pas de nids ou de points d’apparition, en soi, mais le Pokémon qui pourrait être Ditto déguisé en a certainement.

Certaines zones, y compris les PokéStops, les gymnases, les parkings, les centres commerciaux, etc. ont des points d’apparition où plusieurs Pokémon apparaissent en même temps, et la plupart d’entre eux sont du genre vraiment commun. C’est parfait pour Ditto.

J’ai attrapé mon premier idem dans le parking d’un McDonald’s. J’en ai attrapé d’autres aux frayères au coin des rues et sur les aires de restauration.

Puis-je obtenir Ditto avec de l’encens et des leurres?

Le deuxième idem que j’ai attrapé provenait de l’encens, tout comme les quatre suivants. Les leurres fonctionnent également. Cela signifie que vous pouvez laisser tomber l’un ou l’autre et, au lieu de vous concentrer sur un rare, vous concentrer sur les quatre à six communs qui apparaissent. Attrapez-les et espérez le meilleur.

Donc, si vous avez un itinéraire ou un endroit préféré pour accrocher, déposez de l’encens ou un leurre et, les doigts croisés, laissez Ditto venir à vous.

Ditto est-il aléatoire ou tout le monde peut-il l’attraper?

Si vous attrapez un Gulpin et que cela s’avère être Ditto, toute autre personne qui attrape ce Gulpin le verra également se transformer en Ditto. En d’autres termes, une fois qu’un Pokémon est révélé comme étant Ditto, c’est toujours Ditto pour tout le monde.

Donc, si vous jouez en famille ou si vous êtes en groupe et que l’un d’entre vous attrape Ditto, informez tout le monde et vous obtiendrez tous Ditto. La division et la conquête sont également un excellent moyen de passer à travers un grand nombre d’apparitions de bas niveau à la fois.

Puis-je attraper Ditto avec le Pokémon Go Plus?

Oui absolument! Il essaiera d’attraper Ditto comme il le ferait pour le Pokémon Ditto. Attrapez ce Pokémon et vous avez attrapé Ditto. Mais rappelez-vous, Pokémon Go Plus ne lance que des Poké Balls standard, il y a donc aussi une chance que le Pokémon fonctionne, et vous ne saurez jamais s’il s’agissait ou non d’un Idem.

Comment fonctionne Ditto dans les gymnases et les raids?

Idem n’a qu’un seul moveet: Transform et Struggle. Transform ne fait aucun dégât mais, à la place, change immédiatement Ditto dans le même Pokémon qu’il combat. C’est vrai qu’il défende un gymnase ou l’attaque, pour s’entraîner ou pour descendre.

Il prend également les attributs du Pokémon qu’il imite, bien que certains rapports indiquent que son CP exact variera en fonction de son niveau plutôt que du niveau du Pokémon qu’il copie. Et, bien sûr, un Ditto se transformant en un autre Ditto reste le même.

Y a-t-il des questions captivantes?

Vous avez des questions sur Ditto? Conseils pour les autres formateurs? Déposez-les dans les commentaires ci-dessous et assurez-vous de consulter notre Pokédex complet et nos nombreux guides Pokémon Go pour que vous aussi puissiez devenir un maître Pokémon!