Comment attraper Unown dans Pokémon Go

Unown est l’un des Pokémon les plus rares et les plus difficiles à trouver dans Pokémon Go – période. En effet, il n’apparaît pas très souvent dans la plupart des domaines et, lorsqu’il le fait, il peut se manifester sous l’une des 28 formes, stylisées d’après les lettres de l’alphabet, de A à Z, ainsi que la ponctuation? et !. Alors, comment les attrapez-vous tous?

Mise à jour: Unown S apparaîtra pour la zone Safari Pokémon GO St.Louis du 27 mars 2020 au 29 mars 2020

Pour le Pokémon GO Safari Zone St. Louis, Unown S se reproduira dans Tower Grove Park. Vous devez acheter des billets via l’application afin d’assister à l’événement, qui durera trois jours avec plusieurs plages horaires par jour, du 27 au 29 mars. Plus de détails peuvent être trouvés sur Pokémon Go Live Events.

Qu’est-ce que ‘Inconnu’ et combien de formulaires a-t-il vraiment?

Unown est l’un des Pokémon introduit dans Pokémom Go dans le cadre de la mise à jour Gen 2. Gen 2 avait 26 formes distinctes, une en forme après chaque lettre de l’alphabet, de A à Z. Gen 3 ajoute? et ! pour un total de 28.

Unown est-il un Pokémon avec 28 formes différentes ou 28 Pokémon différents?

Unown ne possède qu’une seule entrée Pokédex dans Pokémon Go, il est donc préférable de le traiter comme un Pokémon ayant 28 formes différentes. Donc, moins comme Vaporeon, Flareon, Jolteon et le reste des Eevee-lutions et plus comme Pikachu, Santa Hat Pikachu et Party Hat Pikachu – juste tous disponibles en même temps.

Pokémon Go vous montrera toutes les versions que vous avez prises dans le Pokedex sous forme d’onglets.

Mais, y a-t-il des apparitions inconnues, ou des apparitions distinctes d’Unown A et d’Unown B?

Seul Pokémon Go en est sûr. Cependant, selon la façon dont les gens les attrapent, il semble moins probable que chaque Unown spécifique se reproduise seul et plus probablement Unown apparaisse en général, puis sa forme spécifique est déterminée au hasard.

Cela dit, des Unown spécifiques ont donné naissance à des événements avec des lettres correspondant au thème de l’événement (plus à ce sujet dans un instant), de sorte qu’il pourrait être déterminé plus précisément. Ou ça pourrait être les deux!

Y a-t-il des nids où vous pouvez aller attraper Unown?

Malheureusement non. Unown, comme Snorlax et Lapras, ne semble pas nicher. Il y a eu des rapports de points d’apparition cohérents, quoique peu fréquents, mais ils sont jusqu’à présent très peu nombreux et incroyablement éloignés.

Dans ma région, ils ne frayent que quelques fois par semaine et au hasard dans la ville et les banlieues. Jamais au même endroit, jamais au même moment, jamais à aucun schéma perceptible.

Unown est-il limité aux événements?

Non limité, non, mais Pokémon Go le fait apparaître en nombre lors des événements, avec des lettres généralement liées à l’événement. Donc, si vous voulez vraiment Unown, aller à un événement où Unown est boosté est le seul moyen sûr d’en obtenir un ou plusieurs.

Lors de nombreux événements majeurs liés aux Pokémon et aux jeux (tels que les événements E3, PAX, GDC et Pokemon GO), Unown avec des lettres correspondant à l’événement apparaîtra. Ainsi, lors des événements PAX, les lettres Unown P, A et X apparaîtront très fréquemment pendant la durée de l’événement dans la zone proche de l’emplacement de l’événement. Si vous assistez à un tel événement, cherchez Unown, ou si vous avez la chance d’en vivre près, envisagez de marcher près du lieu pour voir s’il y a Unown dans la région pendant que l’événement se déroule.

Pouvez-vous suivre Unown dans Pokémon Go?

Si vous pouvez trouver un point d’apparition près d’un PokéStop, vous pouvez absolument suivre Unown en utilisant À proximité.

Appuyez sur l’onglet À proximité en bas à droite de l’écran.

Appuyez sur le Pokémon des Fêtes que vous souhaitez suivre.

Appuyez sur le Empreintes bouton pour démarrer le suivi.

Une fois arrivé au PokéStop, Unown apparaîtra et vous pourrez rattraper!

Si Unown n’est pas à un PokéStop, il peut apparaître sur les observations selon que vous vous approchez ou non à moins de 40 mètres et il n’y a pas tant de PokéStops à proximité que à proximité submerge les observations. (Niantic a vraiment besoin de mieux équilibrer cela, en particulier pour les Pokémon rares comme Unown …)

Comment suivre Pokémon avec à proximité et observations dans Pokémon Go

Pouvez-vous obtenir Unown de l’encens ou des leurres?

Inconnue! (Désolé, je devais!). Il y a eu un rapport d’Unown apparaissant à partir de l’encens, mais il faudra de nombreux rapports de ce type avant qu’il ne soit accepté comme un fait.

Idem pour les leurres. Il y a eu des rapports, mais tant qu’il n’y a pas plus de volume, il est impossible de dire définitivement d’une manière ou d’une autre.

J’ai cependant vu Snorlax apparaître à partir d’encens. Et bien qu’il ne soit pas aussi rare qu’Unown, il montre que l’encens et les leurres peuvent tirer d’une large gamme de Pokémon dans le système.

Donc, bien que vous ne deviez pas gaspiller votre argent sur des leurres ou des encens à gros volume juste pour obtenir des inconnus, si vous utilisez déjà un leurre ou un encens, gardez les yeux ouverts et les doigts prêts!

Pouvez-vous faire éclore Unown à partir d’un œuf Pokémon?

Pas habituellement. Cependant, dans le passé, Niantic a rendu Unown disponible dans les œufs pour les événements. Pour autant que nous le sachions, il n’est pas prévu que Unown soit ajouté de manière permanente aux œufs, mais ils pourraient apparaître pour de futurs événements. Doigts croisés.

Comment augmentez-vous vos chances d’attraper Unown lorsque vous le trouvez?

Unown semble difficile à trouver, mais il ne semble pas avoir un taux de capture particulièrement faible ou un taux de fuite élevé. Donc, si vous le trouvez, vous devriez pouvoir l’obtenir. Cela dit, les meilleures pratiques sont les meilleures pratiques pour une raison:

Utilisez une baie Golden Razz. Contrairement aux autres bonus, cela ne dépend pas que vous atteigniez la cible. Et il n’y a aucun intérêt à utiliser un Pinap Berry car Unown n’évolue pas et ne se propage pas à un niveau suffisamment important pour valoir des bonbons.

Lancez une balle courbe. Une balle courbe lancée avec succès a un taux de capture plus élevé qu’une grande balle et presque aussi bonne qu’une balle ultra.

Les bonus s’accumulent, alors lancez une Curve Ball avec une Ultra Ball et une Golden Razz Berry pour maximiser votre taux de capture.

Optez pour un lancer Nice, Great ou Excellent – si vous savez que vous pouvez l’obtenir de manière fiable – en clouant le centre du cercle cible. Encore une fois, les bonus s’accumulent.

Avec un peu de chance, vous obtiendrez tout ce que vous pouvez trouver.

Comment cumuler des bonus et attraper des Pokémon coriaces dans Pokémon Go

Existe-t-il une médaille inconnue pour aider à les attraper plus facilement? Et, oui, très bien, pour montrer avec?

Il y a … mais vous devrez attraper beaucoup d’Unowns pour obtenir l’or. Et il ne vous en crédite qu’un pour chaque formulaire, donc les répétitions ne comptent pas. Cela signifie que même si vous vous trouvez dans une zone où Unown apparaît, vous aurez probablement beaucoup de dupes avant de rencontrer tous les types. Selon les calculs de Silph Road, il faudrait en moyenne 100 captures pour obtenir les 26. Donc, si vous en rencontrez une par jour, cela représente un minimum de 26 jours, une moyenne de 100 jours et un maximum de … pour toujours. Si vous en rencontrez un par semaine …

Bronze: Attrapez 3 Unowns, obtenez un bonus de 1,1x.

argent: Attrapez 10 Unowns, obtenez un bonus de 1,2x.

Or: Attrapez les 26 Unowns, obtenez un bonus de 1,3x.

Comment obtenir toutes les médailles dans Pokémon Go

Existe-t-il d’autres moyens de faciliter la recherche de Unown?

Assistez à un Pokémon Go ou à un événement connexe, s’il y en a un près de chez vous. Pokémon Go a connu Unown lors de tous ses événements majeurs, y compris C H I C A G O lors du premier Go Fest et C E L E B I? au second. Il a également eu Unown lors d’événements Pokémon, d’événements de jeu, voire de certains événements sportifs.

Gardez un œil sur The Silph Road sur Reddit et vos groupes locaux Facebook, Discord, WhatsApp, etc.

Où avez-vous trouvé Unown dans Pokémon Go?

Si vous avez des conseils pour trouver et attraper Unown dans Pokémon Go, ou si vous avez des questions, déposez-les dans les commentaires ci-dessous!

Images et compilation via Reddit, Twitter, Reddit. Certaines images ont été modifiées ou composites, car attraper Unown est un peu difficile, les amis.

