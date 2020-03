Comment battre Cobalion dans Pokémon Go

À partir du 4 novembre 2019, Pokémon go a présenté un nouveau boss de raid légendaire. Premier et leader des épées de justice, Cobalion est un Pokémon de type Combat et Acier et les joueurs peuvent le défier pendant trois semaines. Bien que cela signifie qu’il est particulièrement faible contre les types de feu, de combat et de sol, il y a certainement de vrais prétendants dans ce combat et d’autres Pokémon qui ne feront tout simplement pas la coupe. Nous sommes là pour vous guider à travers la construction de l’équipe parfaite pour affronter ce Pokémon légendaire!

Qui est Cobalion et que sont les épées de justice?

Comme la plupart des Pokémon légendaires, Cobalion fait partie d’un ensemble. Cet ensemble particulier est connu comme les épées de justice et Cobalion est leur chef. Basé sur Les Trois Mousquetaires, Cobalion représente Athos, le plus ancien et de facto leader du groupe. Les trois autres membres du groupe sont Terrakion (un type Rock et Fighting) représentant Porthos, le membre le plus fort du groupe, Virizion (un type Grass and Fighting) représentant Aramis, le membre féminin et romantique du groupe, et Keldeo (type Eau et Combat à deux formes) représentant d’Artagnan, le jeune nouveau venu dans le groupe.

Alors que ces quatre forment un quatuor à la fois dans les jeux de base et dans leur propre film Pokémon, l’annonce pour Cobalion ne faisait référence qu’aux trois membres originaux, suggérant que Keldeo sera présenté plus tard et peut-être d’une manière différente. Étant donné que Keldeo est un Pokémon Mythique, pas un Légendaire comme les autres Épées de Justice, cela correspondrait à la façon dont les autres Pokémon Mythiques ont été traités dans Pokémon Go.

Lorsque Cobalion a été introduit pour la première fois, il laissait beaucoup à désirer, mais maintenant que son mouvement de signature, Sacred Sword, a été introduit, il peut enfin être à la hauteur de son potentiel. Ce coup de signature ne peut être obtenu que pendant une semaine d’événement exclusif, alors assurez-vous de ne pas le manquer!

Quels sont les meilleurs compteurs?

Parmi les nombreux Pokémon de type Feu, Combat et Sol et plus encore avec ces mouvements de type, il y a trois Pokémon qui se tiennent au-dessus de la foule pour affronter Cobalion.

Chandelure

Le plus récent des meilleurs compteurs, Chandelure est l’évolution finale de Litwick et le meilleur compteur pour Cobalion lorsque le temps est clair. Bien que de nombreux joueurs n’aient même pas encore de Chandelure, et encore moins une équipe d’entre eux, si vous en avez un ou plusieurs à votre disposition, Fire Spin et Overheat sont les mouvements préférés.

Machamp

Le plus ancien des meilleurs compteurs, la plupart des joueurs ont déjà au moins un bon Machamp (sinon une équipe entière.) Machamp fait le plus de dégâts sous un ciel nuageux et est un très bon choix lorsque Cobalion a le mouvement de type Rock, Stone Edge. Vous voulez que vos Machamps se lancent dans cette bataille avec Counter et Dynamic Punch.

Blaziken

De type Feu et Combat, Blaziken est le meilleur des deux mondes en matière de lutte contre Cobalion. Avec un mouvement rapide de Counter avec un ciel clair ou un Fire Spin sous nuageux et une surchauffe pour le mouvement chargé, Blaziken peut affronter Cobalion quelle que soit la météo.

Sauvegardes

Vous pourriez ne pas avoir une équipe complète de Chandelure, Machamp et Blaziken prêts au combat. Heureusement, il existe de nombreux autres Pokémon pour des compteurs solides.

Moltres avec feu Spin et surchauffe

Breloom avec compteur et punch dynamique

Hariyama avec compteur et punch dynamique

Flareon avec Fire Spin et surchauffe

Entei avec Fire Fang et surchauffe

Charizard avec Fire Spin et Blast Burn

Heatran avec Fire Spin et Fire Blast

Groudon avec coup de boue et tremblement de terre

Excadrill avec Mud Slap et Drill Run

Combien de joueurs faut-il pour battre Cobalion?

Avec l’ajout de Sacred Sword, Cobalion est plus difficile que lors de son introduction. Cependant, il était possible pour seulement deux joueurs de niveau 40 avec d’excellents compteurs et conditions météorologiques d’affronter Cobalion. Si vous n’êtes pas au niveau 40 ou si vous n’avez pas les meilleurs marqueurs, vous aurez besoin de plus de joueurs mais pas autant. Ce raid devrait toujours être facile avec six joueurs décents.

Des questions sur la prise de Cobalion?

Voilà. Avec ces Pokémon, Cobalion devrait être un ajout facile à votre Pokédex. Avez-vous des questions? Déposez-les dans les commentaires ci-dessous et assurez-vous de consulter notre Pokédex complet, ainsi que nos autres guides Pokémon Go afin que vous puissiez être le meilleur comme personne ne l’a jamais été!