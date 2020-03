Comment battre le boss final dans la démo de Final Fantasy 7 Remake

Source: Android Central

La démo de Final Fantasy 7 Remake existe depuis un petit moment maintenant, et nous avons beaucoup joué depuis sa sortie. Bien qu’il ne s’agisse que de 30 à 40 minutes de jeu, cela donne un vrai aperçu de ce que le jeu complet est susceptible de nous réserver.

Un bon nombre de personnes ont cependant eu des difficultés. Comme beaucoup de jeux modernes, FF7R ne tient pas la main lorsque vous arrivez à des combats de boss; il s’attend à ce que vous élaboriez les modèles et vainquiez le boss par vous-même. J’ai réussi à battre le boss lors de mes trois premières tentatives sans aucun problème. Puis, alors que je faisais des recherches pour écrire cet article, je n’ai pas réussi à le battre huit fois de plus. C’est bien, cependant, parce que j’ai finalement passé assez de temps à travailler dessus pour vous donner un mode d’emploi complet.

Remake complet

Final Fantasy 7

Midgar n’a jamais été aussi beau

Maintenant que la démo est arrivée, nous sommes encore plus enthousiastes à propos de cette nouvelle aventure classique à Midgar. La démo est disponible pour tout le monde gratuitement, alors assurez-vous de l’essayer avant la sortie du jeu en avril.

La préparation est la clé

Avant de vous lancer dans le combat contre le boss, vous devez vous assurer que vous êtes prêt. Dans le plaisir de jouer, il est facile d’oublier de soigner vos personnages lorsque vous courez dans les couloirs. Une fois que vous y arriverez, cependant, vous voudrez retrouver votre santé.

Tout au long du jeu, vous trouverez des coffres et des boîtes que vous pourrez ouvrir pour recevoir des potions de guérison, des éthers et des duvet de phénix pour vous aider. Vous devrez utiliser certaines de ces potions avant de commencer le combat principal. Essayez de ne pas utiliser de potions d’éther pendant le reste du jeu car vous en aurez besoin pour vaincre le grand patron. Pour ceux qui ne le savent pas, les potions d’éther restaurent votre MP (pouvoir magique) et les duvet de phénix feront revivre un coéquipier qui a été renversé à zéro point de vie.

Phase un – Foudre

Lorsque la sentinelle apparaît pour la première fois, vous devez passer immédiatement à Barret, et vous serez probablement lui pendant la majeure partie du combat. La première phase du boss est relativement simple; vous avez juste besoin de l’attaquer autant que possible pour pousser votre ATB au maximum. Une fois que vous le faites, appuyez sur X et accédez à vos sorts, utilisez le sort Tonnerre pour lancer la magie de la foudre contre la machine, et vous verrez que vous faites des dégâts assez lourds. Répétez ce cycle trois ou quatre fois, et lorsque la sentinelle aura subi suffisamment de dégâts, elle sautera sur le mur.

Ne vous embêtez pas à l’attaquer sur les murs, utilisez ce temps pour vous soigner et Cloud avec des potions de guérison – ne perdez pas votre député en cure, cela n’en vaut pas la peine. Une chose à noter tout au long de ce combat est d’utiliser de temps en temps votre capacité Peau d’acier. La peau d’acier réduit les dégâts entrants et, plus important encore, réduit la quantité de recul que vous recevez lorsque vous subissez des dégâts. Cela vous permet de lancer des sorts et de faire des dégâts même si vous êtes touché par les roquettes et les fusils de la sentinelle.

Phase deux – Overshield

C’est probablement la partie la plus frustrante de tout le combat et peut durer des siècles si vous n’êtes pas préparé. Vous devrez prendre l’habitude d’émettre des commandes vers Cloud dès que vous verrez sa jauge ATB remplir au moins une barre. Contrairement à la sentinelle elle-même, son champ généré n’est sensible qu’à la magie du feu, et seul Cloud a cela. Vous pouvez toujours utiliser votre puissance de surcharge ici pour faire un peu de dégâts au générateur, et vous devrez garder Cloud rempli de potions, mais votre travail consiste principalement à continuer à jeter le feu sur le générateur de champ jusqu’à ce qu’il soit en panne.

Une fois que vous avez renversé le générateur, vous devriez être en mesure de lancer deux de vos sorts Lightning sur la sentinelle, et si vous avez de la chance, cela devrait suffire pour votre premier échelonnement. Si vous parvenez à échelonner la sentinelle à ce stade, vous devrez passer à Cloud et appuyer sur triangle pour activer son “Mode Punisher”. Lorsqu’un ennemi est stupéfait, vous pouvez obtenir des dégâts massifs sur le plateau, ce qui devrait rapidement vous emmener dans la phase trois.

Phase trois – faisceaux bleus

Si vous avez réussi à endommager suffisamment la sentinelle, elle aurait dû sauter de nouveau, et vous aurez eu une cinématique amusante de celle-ci devenant un peu folle et tirant des roquettes dans le toit. Cela aura fait tomber des débris sur le sol dans des monticules. La sentinelle va maintenant commencer à tirer de gros faisceaux laser bleus qui peuvent être déviés par ces débris. Vous devrez courir derrière le premier ensemble de débris dès que possible et revenir à Barret. Une fois que vous avez obtenu votre première barre ATB, lancez Steinskin sur vous-même et si vous en avez assez, utilisez une potion d’éther pour restaurer votre MP.

Cette petite section de combat est assez simple. Vous devrez réduire la santé de la sentinelle – en utilisant votre foudre et le feu de Cloud est le moyen le plus simple – et lorsque les débris apparaissent, courez derrière pour rester à l’abri de la mort du faisceau bleu. Pendant que vous vous cachez là-bas, c’est un excellent moment pour utiliser vos potions pour soigner les deux membres de votre groupe chaque fois que vous le pouvez. Une fois que vous avez fait cela deux ou trois fois, la sentinelle s’effondrera à nouveau et commencera à tirer à grands coups. Vous entrez maintenant dans la phase finale.

Phase quatre – Jambes

C’est la dernière ligne droite, et ce n’est qu’un combat direct à mort. Vous remarquerez qu’il y a trois choses à attaquer maintenant: une jambe gauche, une jambe droite et la sentinelle. Quittez la sentinelle pour l’instant et concentrez-vous sur la destruction des deux jambes, car cela ferait chanceler la sentinelle. Il est temps de passer au Cloud, d’activer son mode Punisher et d’aller en ville sur la sentinelle, empilant les dégâts avec autant de mouvements de puissance que possible.

Si vous n’arrivez pas à terminer la sentinelle lors de ce premier échelonnement, ne vous inquiétez pas, vous en aurez juste besoin à nouveau, y compris en retirant les jambes pour l’étaler. Si vous ne le tuez pas à la première tentative, vous l’obtiendrez à la seconde.

Bonus – Limit Break

Parce que vous utiliserez Barret pendant la majeure partie du combat, vous remarquerez peut-être aux alentours de la phase deux ou trois qu’il a peut-être obtenu son pouvoir Limit Break. Les pauses limites sont des attaques incroyablement maîtrisées que vous construisez au cours de nombreux combats. Ils peuvent être dévastateurs, et vous voudrez les enregistrer pour les meilleurs moments.

Si vous avez un Limit Break disponible au moment où vous échelonnez la sentinelle, alors c’est le moment de l’utiliser. Si vous le pouvez, je l’enregistrerais jusqu’à l’échelonnement final et le lâcherais pour terminer l’ensemble du combat. Cela le rendra rapide et génial.

Dernières pensées

Si ce combat contre un boss est une indication, le combat dans le jeu complet va être génial. Pour faire fonctionner ce type de RPG orienté combat, les boss devaient être des puzzles à multiples facettes pour comprendre, et ils devraient vous obliger à utiliser toutes les armes de votre arsenal pour les vaincre. La sentinelle dans la démo de Final Fantasy 7 Remake coche toutes les cases pour moi, et j’ai hâte d’affronter plus de grands patrons dans le jeu complet.

