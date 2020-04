Comment bloquer (et débloquer) quelqu’un sur WhatsApp

WhatsApp est l’application de chat la plus populaire au monde, avec plus de deux milliards d’utilisateurs dans le monde. Malheureusement, cette popularité a également fait de l’application une cible de choix pour les spammeurs et les escrocs. Si vous ne savez pas comment bloquer quelqu’un sur WhatsApp, un flot de messages indésirables peut tuer tout plaisir que vous retirez de l’application.

La bonne nouvelle est qu’il est facile d’arrêter ces messages avant qu’ils n’apparaissent sur votre téléphone. Qu’il s’agisse d’un spammeur, d’un étranger ou simplement d’un prétendant trop zélé, voici comment bloquer quelqu’un sur WhatsApp et ne plus jamais entendre parler de lui!

Comment bloquer quelqu’un sur WhatsApp

Même si quelqu’un ne figure pas dans votre liste de contacts, il peut toujours vous envoyer des messages via WhatsApp. Les gens obtiennent généralement un indice si vous ignorez leurs messages, mais il est parfois nécessaire de bloquer complètement leur numéro. Cela les empêchera d’envoyer des messages futurs, et cela peut être annulé tout aussi facilement si vous faites une erreur.

Lorsque vous recevez un message d’un numéro inconnu pour la première fois, WhatsApp le détecte automatiquement et vous invite à les bloquer ou à les ajouter en tant que contact. Si cette invite n’apparaît plus, voici une autre façon de bloquer quelqu’un sur Whatsapp.

Ouvrez WhatsApp et ouvrez le chat avec la personne que vous souhaitez bloquer. trois points en haut à droite, puis Plus, puis Bloquer.Robinet Signaler et bloquer ou Bloquer.

Si la personne est un spammeur présumé, la sélection de Signaler et bloquer signalera à WhatsApp qu’elle ne devrait pas être sur la plate-forme. Ne signalez personne à moins qu’il ne spamme, diffuse de fausses nouvelles ou enfreigne les conditions d’utilisation de WhatsApp.

Une fois bloqué, tous les messages de ce contact apparaîtront comme envoyés (un chèque) mais non remis (deux chèques) de leur côté. Ils ne pourront pas non plus vous appeler, voir votre dernière heure de connexion ou voir les mises à jour de votre photo de profil.

Comment débloquer quelqu’un sur WhatsApp

Si vous avez bloqué quelqu’un par erreur ou si vous avez changé d’avis sur le fait de vouloir communiquer avec lui, il est facile de le débloquer. Voici comment trouver des contacts bloqués et les débloquer.

Depuis l’écran d’accueil de WhatsApp, appuyez sur le trois points en haut à droite, puis Paramètres.Robinet Compte, puis Intimité, puis Contacts bloqués en bas. numéro / nom vous souhaitez débloquer, puis appuyez sur Débloquer (nom).

C’est tout ce qu’on peut en dire! Vous pouvez également utiliser cette méthode pour bloquer de nombreuses personnes à la fois en appuyant sur l’icône plus en haut à droite.

Notez que même si vous débloquez quelqu’un, vous ne pourrez pas récupérer les messages qu’il a envoyés pendant qu’il était bloqué.

Voilà pour notre guide sur la façon de bloquer quelqu’un sur WhatsApp! Découvrez plus de nouvelles et de guides WhatsApp ci-dessous.

