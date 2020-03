Comment bloquer les messages texte indésirables sur votre Mac (et iPhone / iPad)

Ces jours-ci, il est encore plus probable que nous recevions plus de messages texte, et beaucoup d’entre eux peuvent être indésirables. Voici comment bloquer l’expéditeur d’un message sur un Mac.

Tout d’abord, quelques mauvaises nouvelles du côté macOS, y compris même Catalina. Il n’est pas possible, dans l’application Messages de macOS, de bloquer directement un expéditeur depuis le message lui-même. Il est difficile de comprendre pourquoi cela doit être, mais qu’il en soit ainsi. Peut-être que macOS 10.16, avec une application catalysée, corrigera ce terrible faux pas.

Mais cela peut être fait. Apple explique:

Dans l’application Messages sur votre Mac, choisissez Messages> Préférences, puis cliquez sur iMessage.

Dans le volet Bloqué, cliquez sur le bouton Ajouter et entrez l’adresse iMessage que vous souhaitez bloquer.

Avez-vous attrapé la ride? L’expéditeur doit déjà figurer dans vos contacts. L’un avec un numéro de téléphone standard est peut-être déjà dans vos contacts. Sinon, vous devrez :: omg :: ajouter ce numéro en tant que contact, accédez-y comme à l’étape 2 ci-dessus, puis bloquez-le. Apple admet timidement cette nécessité comme un conseil au son innocent.

Sur votre appareil iOS ou iPadOS, bloquez les messages texte sans créer de nouveau contact. Consultez l’article d’assistance Apple Bloquer les numéros de téléphone, les contacts et les e-mails sur votre iPhone, iPad ou iPod touch.

Enfin, si c’est l’un de ces codes à cinq chiffres qui vous envoie un message, il est peu probable qu’il soit déjà dans vos contacts, et donc, en supposant que votre Mac et iPhone / iPad partagent le même identifiant Apple, il est beaucoup plus facile d’aller faire le bloc sur le i- dispositif. Suivez les instructions dans le lien d’Apple juste au-dessus.