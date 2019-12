Comment ça marche et trucs et astuces!

Le Google Pixel 4 était sans aucun doute l'un des smartphones les plus polarisants de 2019, mais cela ne signifie pas qu'il ne possédait pas de fonctionnalités impressionnantes. Le mode astrophotographie était l'une de ces fonctionnalités, les images de Google montrant une capacité impressionnante à capturer le ciel nocturne.

Récemment, j'ai pu vraiment mettre le mode à l'épreuve en emmenant l'appareil à Sutherland, en Afrique du Sud, l'un des endroits les plus sombres d'Afrique australe, et abritant SALT, le plus grand télescope optique de l'hémisphère sud.

Même si vous êtes un peu plus près de chez vous, il y a plein de trucs que j'ai ramassés lors de mes séances de tournage. Dans cet esprit, voici quelques conseils sur le mode d'astrophotographie de l'appareil photo Pixel, ainsi que mes impressions sur la façon dont le Pixel 4 a géré certaines des nuits les plus sombres que vous puissiez trouver!

Qu'est-ce que le mode Astrophotographie Pixel 4 et que peut-il faire?

Comme son nom l'indique, le mode d'astrophotographie de l'appareil photo Pixel (ou simplement le mode astro) vous permet de prendre des photos d'astrophotographie. En d'autres termes, il vous permet de prendre des photos du ciel nocturne, y compris des étoiles et d'autres objets célestes.

Le Pixel 4 combine 16 expositions de 15 secondes en une seule méga-exposition de quatre minutes (faute d'un meilleur terme), tandis que le Pixel 3a et le Pixel 3 combinent quatre de ces images en une exposition d'une minute.

Jouets et bijoux, ou pourquoi j'aime le design du Pixel 4 Attention: ce qui suit est juste, comme, à mon avis, l'homme. Je pense que le Pixel 4 XL est le smartphone le mieux conçu de 2019 et probablement le plus beau téléphone que j'ai jamais essayé. Je te vois rouler des yeux. Tu es …

Pour réellement capturer des clichés astro, vous aurez besoin d'un trépied (ou d'une autre façon improvisée de tenir votre téléphone complètement immobile) et vous devrez ensuite entrer Mode Night Sight pour que le téléphone passe automatiquement en mode astrophotographie.

Alors, de quoi le téléphone est-il réellement capable? Eh bien, l'image présentée en haut de la page n'est qu'un exemple, ce qui fait une grande différence par rapport à une prise de vue nocturne à la même époque. Il est clair que Google a réussi quelque chose de vraiment impressionnant dans des conditions d'observation des étoiles idéales (pas qu'il ne prenne pas de superbes photos dans d'autres conditions).

L'une des choses les plus impressionnantes du mode astrophotographie est le nombre d'étoiles et d'objets célestes que l'image est capable de capturer. Que ce soit parce que mes yeux ont eu besoin de temps pour s'adapter au ciel nocturne ou que le téléphone aspire simplement autant de lumière que possible, je me suis souvent surpris que le mode ait capturé plus d'étoiles que je ne pouvais voir à l'époque. Même l'étoile la plus faible est visible sur l'image.

Les détails résolubles ne sont pas excellents lors d'une inspection plus approfondie ou d'un recadrage, mais cela est à prévoir lors de la prise de vue dans l'obscurité en premier lieu (sans parler des étoiles). Le mode est un plaisir garanti pour les foules sur les réseaux sociaux.

Trucs et astuces d'astrophotographie Pixel 4

Google a précédemment publié quelques conseils pour les meilleures pratiques, et ils ont certainement été utiles. Ces conseils incluent le déclenchement d'une prise de vue d'essai en mode astrophotographie (le viseur se met à jour après 15 secondes) pour vous assurer que votre photo est correctement cadrée et la mise au point sur «loin» si vous rencontrez des problèmes de mise au point automatique. Vous pouvez consulter le blog de Google ici.

Au lieu de régurgiter les conseils officiels de Google, voici quelques astuces supplémentaires que j'ai découvertes:

Trouvez un endroit avec le moins de pollution lumineuse possible

Cela va presque de soi, mais pour capturer de superbes photos astro, vous devez trouver un ciel avec peu de pollution lumineuse.

Bien sûr, vous pouvez capturer des étoiles dans certaines villes et dans la division urbaine / rurale, mais essayez d'utiliser un site Web comme Light Pollution Map pour trouver les zones peu polluées par la lumière.

La toute première étape dans la prise de vues astro sur le Pixel 4 est de trouver un emplacement avec peu de pollution lumineuse.

De cette façon, vous pourrez capturer la Voie lactée, bien plus d’étoiles et de nébuleuses. Et vous ne savez jamais, vous pourriez trouver une poche de ciel étoilé à proximité plutôt que dans quelques heures.

Améliorez encore vos photos avec votre propre éclairage

Vous voulez obtenir un cliché comme celui en haut de cet article? Pourquoi ne pas essayer de petites lampes ou un éclairage indirect pour illuminer les gens dans une scène. Si vous photographiez les sujets dans l'obscurité totale, vous risquez de ne pas les voir à moins qu'ils ne se découpent dans le ciel, et le fait de pointer une lampe de poche directement sur eux peut entraîner une surexposition des sujets au détriment des étoiles.

Protégez votre téléphone!

Cela ne vous aidera pas à prendre des photos astro incroyables, mais par sécurité pour votre téléphone cher, vous voudrez garder votre main près du trépied ou utiliser une couverture / des vêtements comme rembourrage au cas où l'installation tomberait.

J'ai appris cela à la dure après qu'une rafale de vent a fait tomber le téléphone et le mini-trépied, ce qui a entraîné deux petites rayures sur l'écran du Pixel 4 (désolé, équipe AA!). Une veste sur le sol près / sous le trépied ou une main proche prête à saisir la configuration aurait pu éviter cela.

Modifiez vos photos pour un impact maximal

Une autre astuce apparemment évidente est que vous pouvez toujours éditer ces plans dans votre application d'édition préférée. Bien sûr, les clichés sont déjà fantastiques (je n'ai pas modifié ceux de ce post), mais le réglage des niveaux de lumière et des couleurs peut grandement contribuer à rendre un bon cliché fantastique.

Ne vous inquiétez pas trop des autres objets, utilisez-les pour ajouter de la personnalité

J'ai trouvé que le mode astrophotographie gérait également très bien les nuages ​​se déplaçant rapidement (voir ci-dessus), ce qui donnait un effet strié intéressant. Alors ne désespérez pas si le vent est un peu en rafales et un peu couvert. De plus, vous pouvez toujours arrêter l'exposition vous-même si vous ne voulez pas que les nuages ​​couvrent trop les étoiles.

Cela vaut également la peine d'inclure des sujets tels que le moulin à vent dans votre photo, car j'ai obtenu des effets de flou assez cool en conséquence – consultez la première image dans la galerie ci-dessus.

Le mode d'astrophotographie Pixel 4 traite relativement bien les sources de lumière indésirables dans une photo, car j'ai obtenu une image décente lorsque quelqu'un avec une lampe frontale est entré dans ma scène (consultez la photo ci-dessus à droite). Les expositions ultérieures ont fait un excellent travail pour le couvrir, bien que les personnes entrant et sortant de la maison pendant de longues périodes aient néanmoins laissé une ombre fantomatique. Vous n'avez donc pas nécessairement à mettre fin à votre exposition actuelle si quelqu'un allume une lampe de poche, mais vous devez prendre une photo de suivi au cas où.

Prenez toujours plusieurs photos

En parlant de photos de suivi, l'une des règles de base de la photographie est que vous ne pouvez pas vous tromper avec un autre instantané. Cela s’applique ici aussi, bien que je sois assez satisfait des photos après une prise de vue. Néanmoins, la nature sombre de l'astrophotographie signifie que vous pourriez ne pas avoir le cadrage que vous souhaitez, et ne le réalisez qu'après le premier cliché.

Où aller pour le mode astro?

Le mode d'astrophotographie Pixel 4 est très fluide, mais il y a encore quelques endroits où Google pourrait s'améliorer – peut-être dans une future suppression de fonctionnalités!

D'une part, les métadonnées de l'image ne notent que l'exposition a duré environ 15 secondes, même si vous avez pris une photo complète de quatre minutes. Je comprends que Google empile et traite essentiellement 16 expositions de 15 secondes, mais une sorte de balise dans le nom de l'image ou les données EXIF ​​aiderait à faire la différence entre un cliché d'astrophotographie interrompu prématurément et une image de quatre minutes.

En relation: Séance photo: Google Pixel 4 vs Pixel 3 vs Pixel 2 vs Pixel

Un autre domaine d'amélioration à venir concerne la façon dont il gère la lune, car Google confirme qu'il est incapable de capturer les détails de la lune et un paysage au clair de lune dans la même image. C'est tout à fait compréhensible, mais Google a déjà fait allusion à des améliorations à venir, vous permettant potentiellement de photographier à la fois la lune brillante et les environnements.

Notre propre Kris Carlon a déjà déploré le champ de vision plus étroit par rapport à l'astrophotographie sur des caméras dédiées, mais j'étais assez content de la quantité de capture de la caméra Pixel 4. En tout état de cause, ce serait formidable si Google pouvait proposer un appareil photo ultra grand-angle qui n'aspire pas en basse lumière (s'il ajoute un appareil photo arrière ultra-large).

Avez-vous essayé le mode astrophotographie? Donnez-nous votre avis ci-dessous!