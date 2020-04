Comment changer d’opérateur: AT&T, T-Mobile, Verizon, Sprint

Meilleure réponse: Si vous souhaitez conserver votre téléphone, il devra être déverrouillé et compatible avec le nouveau transporteur. Pour conserver votre numéro, vous devrez faire un portage avec le nouveau transporteur. Assurez-vous de ne pas annuler votre ancien compte tant que votre portage n’est pas terminé.

Je veux garder mon téléphone

Un certain nombre de nouveaux téléphones sont compatibles avec plusieurs opérateurs, ce qui signifie que vous êtes un échange de carte SIM loin de la connexion à un nouveau réseau. Une fois que vous aurez vérifié si votre téléphone sera compatible avec un nouveau transporteur, vous devrez vous assurer que le téléphone est entièrement payé et déverrouillé. Sur certains réseaux, vous devrez connaître le mot de passe ou le code PIN de votre compte pour terminer l’activation.

Vérifier la compatibilité BYOD

La première chose à vérifier est que votre téléphone fonctionnera sur votre nouveau réseau. Alors que de nombreux téléphones fonctionnent maintenant avec presque tous les opérateurs, il existe quelques modèles plus anciens, en particulier sur Verizon et Sprint, qui ne fonctionneront pas avec d’autres opérateurs. Assurez-vous de vérifier votre téléphone auprès de votre opérateur préféré, sinon vous risquez de devoir échanger ce téléphone et de perdre de la valeur. Vous aurez besoin de votre numéro IMEI pour vérifier votre téléphone. Ce numéro peut être trouvé dans la section à propos des paramètres de votre téléphone ou, plus commodément, affiché en tapant * # 06 * dans le numéroteur.

Sur AT&T, la plupart des téléphones déverrouillés GSM fonctionneront avec son réseau 3G et 4G LTE avec un simple échange de carte SIM. Dans ce cas, la carte SIM doit contenir toutes les informations dont le téléphone a besoin pour se connecter au réseau d’AT & T. Dans certains cas rares, vous devrez peut-être saisir manuellement les paramètres APN vous-même. Dans la plupart des cas, ces informations seront renseignées automatiquement. Vous pouvez vérifier que votre téléphone est compatible en le vérifiant sur la page BYOD d’AT & T.

T Mobile est en grande partie le même processus que AT&T avec un réseau GSM qui fonctionnera avec la plupart des téléphones. Avec un échange de carte SIM, un appareil compatible doit se connecter automatiquement, mais dans de rares cas, vous devrez peut-être saisir manuellement les paramètres APN. Vérifiez votre téléphone sur la page BYOP de T-Mobile pour être sûr

Verizon’s Le réseau peut être un peu plus difficile, mais vous pouvez toujours vérifier votre téléphone sur sa page BYOD pour voir s’il est compatible. Si c’est le cas, vous aurez juste besoin d’une carte SIM de Verizon pour vous connecter.

Sprint vous permettra également d’apporter votre propre téléphone, mais vous aurez besoin d’une carte SIM spécifique pour chaque téléphone et vous devrez également activer le téléphone séparément. Visitez la page BYOD de Sprint pour vérifier votre téléphone /

Si vous êtes compatible, il vous suffit de vous assurer que vous possédez l’appareil.

Assurez-vous que vous ne devez pas à votre fournisseur actuel.

Bien que les opérateurs téléphoniques ne verrouillent plus les téléphones sur un seul réseau comme par le passé, il se peut que vous ne puissiez toujours pas prendre le téléphone avec vous. La première chose à vérifier est que vous ne louez pas le téléphone ou que vous effectuez toujours des paiements. Si vous l’êtes, vous devrez acheter le téléphone pour le confier à un autre opérateur. Cela ne devrait pas s’appliquer si vous avez loué votre téléphone via un autre magasin ou le fabricant.

Pour être sûr, vous pouvez contacter votre opérateur actuel pour voir si vous possédez votre appareil ou si vous avez des frais en suspens qui doivent être réglés.

AT&T – 800-331-0500 ou 611 depuis votre téléphone AT&T

T Mobile – 800-937-8997 ou 611 depuis votre téléphone T-Mobile

Verizon – 800-922-0204 ou 611 depuis votre téléphone Verizon

Sprint – 888-211-4727 ou 611 depuis votre téléphone Sprint

Si vous souhaitez obtenir un nouveau numéro de téléphone, vous pouvez créer un nouveau compte et obtenir une carte SIM auprès de votre nouveau fournisseur. Vous devrez toujours suivre les procédures d’activation sur Sprint.

Je veux garder mon numéro

Si vous souhaitez conserver votre numéro, vous pouvez le porter vers votre nouveau transporteur. N’annulez pas votre ancien service tant que le port n’est pas terminé.

Ayez vos informations de compte précédentes

Vous aurez besoin de vos anciennes informations de compte pour effectuer votre transfert de numéro. Vous aurez besoin de votre numéro de compte actuel et de votre mot de passe / PIN, ainsi que du nom du titulaire du compte, de l’adresse de facturation et du numéro de sécurité sociale. Votre nouveau fournisseur utilisera ces informations pour demander le transfert de votre numéro.

Vous pouvez vérifier l’admissibilité au port de votre numéro en ligne.

Si tout semble correct, vous terminerez le reste de la procédure avec votre nouveau transporteur. Vous devrez peut-être payer des frais d’activation de ligne ou d’appareil lorsque vous démarrez votre nouveau service.

