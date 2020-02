Le Galaxy S20 a des améliorations intéressantes en ce qui concerne l’appareil photo, avec un nouveau tireur principal 12MP qui est rejoint par un objectif zoom 64MP qui offre un zoom hybride 30x et un objectif grand angle 12MP. De nouveaux modes de prise de vue sont disponibles et l’interface de l’appareil photo facilite la personnalisation des modes à votre guise.

Comment changer et modifier les modes de l’appareil photo sur le Galaxy S20

Ouvrez le Caméra depuis votre écran d’accueil.

Glissez vers la droite jusqu’à ce que vous arriviez à la Plus sous-menu.

Appuyez sur le Modifier l’icône dans le coin inférieur droit de l’écran.

Faites glisser le mode de prise de vue souhaité hors du sous-menu et sur le ruban. Dans ce cas, j’essaie d’ajouter les modes Nuit et Pro à l’interface de la caméra.

Vous devriez voir maintenant les modes dans l’interface du ruban au fond.

Une fois que vous avez fait glisser tous les modes de la caméra sur le ruban, appuyez sur sauvegarder pour terminer l’édition.

C’est tout ce qu’on peut en dire. Les modes de votre appareil photo sont désormais facilement accessibles depuis l’interface principale. Vous pouvez modifier la position de n’importe quel mode comme bon vous semble, mais vous ne pouvez pas déplacer les modes Photo et Vidéo par défaut hors de l’interface du ruban.

Le Galaxy S20 offre de nombreux modes de prise de vue et, en plus des modes Nuit et Pro, vous bénéficiez de Panorama, de la mise au point en direct, de la nourriture, de la vidéo en direct, de la vidéo professionnelle, du ralenti, du super ralenti et de l’hyperlapse. Avec les appareils photo améliorés et les nouveaux modes de prise de vue, le Galaxy S20 a enfin ce qu’il faut pour résister aux meilleurs que Google et Huawei ont à offrir, ce qui en fait le produit phare à battre en 2020.

