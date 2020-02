Vous avez acheté un téléphone en Chine ou sélectionné la mauvaise langue lors de la configuration de votre téléphone? Pas besoin de s’inquiéter. Vous pouvez facilement changer la langue du système sur votre téléphone Android en vous rendant dans les paramètres. Vous pouvez également ajouter autant de langues que vous le souhaitez, ce qui est utile pour les utilisateurs bilingues. Nous allons vous montrer comment le faire dans ce guide facile.

Comment changer la langue du système sur votre téléphone Android

Pour vous faciliter la tâche, j’ai changé la langue de mon téléphone en chinois simplifié (la langue installée par défaut sur les téléphones en Chine), et dans le guide ci-dessous, je vais vous montrer comment la changer en anglais.

Aux fins de ce guide, nous avons utilisé un OnePlus 7 Pro, mais vous pouvez utiliser à peu près n’importe quel téléphone Android et les étapes seront les mêmes.

Ouvert Réglages depuis le tiroir de l’application ou l’écran d’accueil.

Défiler vers le bas au bas de la page.

Robinet Système (icône d’engrenage).

Robinet Langue et saisie (icône globe).

Robinet Les langues (icône avec des caractères multilingues).

Choisir Ajouter une langue (bouton plus).

Choisissez une langue de la liste.

La plupart des langues ont leurs propres régions. Sélectionnez une région pour la langue souhaitée.

Une fois la langue ajoutée, appuyez et maintenez les deux lignes horizontales et déplacez votre langue préférée vers le haut.

C’est ça! Vous pouvez ajouter autant de langues que vous le souhaitez et modifier simplement l’ordre pour changer la langue du système de votre téléphone. Si vous ne voyez pas immédiatement la langue changer, vous devrez peut-être redémarrer votre appareil pour que les modifications prennent effet.

Android prend en charge nativement des dizaines de langues, y compris l’anglais britannique et américain, plusieurs types de chinois, français, espagnol et plus encore.

