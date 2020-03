Le Galaxy S20 possède le clavier par défaut de Samsung, mais il est facile de passer à Gboard ou à un autre clavier de votre choix. Nous sommes partisans de Gboard en raison des options de personnalisation proposées et du fait que la recherche Google est intégrée au clavier. Quel que soit le clavier que vous préférez, voici comment changer de clavier sur votre Galaxy S20.

Comment changer le clavier par défaut du Galaxy S20 en Gboard ou Swiftkey

Si vous recherchez un clavier plus riche en fonctionnalités ou si vous souhaitez trouver une alternative à l’option par défaut de Samsung, il existe de nombreuses options intéressantes sur Android. Une fois que vous avez déterminé le clavier à utiliser, assurez-vous de l’installer sur votre S20.

Pour les besoins de ce guide, vous devez installer Gboard à partir du Play Store ou accéder à la page SwiftKey pour télécharger le clavier appartenant à Microsoft à la place. Une fois le clavier installé, vous pouvez modifier la méthode de saisie par défaut sur Gboard ou SwiftKey. Voici comment procéder:

Ouvert Réglages depuis l’écran d’accueil.

Défiler vers le bas pour aller au bas de la page.

Aller à Direction générale.

Source: Harish Jonnalagadda / Android Central

Choisir Langue et entrée.

Sélectionner Sur le clavier de l’écran.

Vous devriez voir tous les claviers disponibles répertoriés sur cette page. Frappé Clavier par défaut pour changer la méthode de saisie.

Robinet Gboard pour définir Gboard comme clavier par défaut sur votre Galaxy S20.

Source: Harish Jonnalagadda / Android Central

Gboard possède un large éventail de fonctionnalités qui en font un clavier hors pair sur Android. Vous obtenez la saisie glissante, la saisie vocale pour une dictée facile, la recherche d’emoji – y compris une nouvelle fonctionnalité Emoji Kitchen qui vous permet de créer votre propre emoji – et la recherche GIF. Gboard propose également des fonctionnalités de saisie multilingue et de traduction à la volée, et vous pouvez même définir des thèmes personnalisés. Mais ce qui le rend vraiment génial, c’est qu’il est absolument gratuit à utiliser.

Quel que soit le clavier que vous décidez d’utiliser, vous devriez pouvoir le définir comme votre clavier par défaut avec cette méthode.

