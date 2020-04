Comment changer le fond d’écran de l’écran d’accueil sur les appareils Apple

Votre fond d’écran est le moyen le plus simple de personnaliser votre appareil, et nous vous montrerons comment changer le fond d’écran de l’écran d’accueil sur votre iPhone, iPad et Mac.

iPhone et iPad

Changer le fond d’écran de votre écran d’accueil est le même sur iPhone et iPad.

Ouvert Réglages.

Faites défiler vers le bas et appuyez sur Fond d’écran.

Robinet Choisissez un nouveau fond d’écran.

Apple a des fonds d’écran par défaut qui sont préchargés sur chaque iPhone et iPad. Les fonds d’écran dynamiques comportent des orbes flottantes qui se déplacent gracieusement sur l’écran. Sous Stills, vous trouverez des fonds d’écran non animés. Si vous avez iOS 13, vous verrez des fonds d’écran spéciaux avec une icône de cercle. Ces fonds d’écran ont une version claire et une version sombre lorsque vous activez / désactivez le mode sombre.

Sur certains iPhones plus anciens comme l’iPhone 7, vous verrez une section intitulée Fonds d’écran animés. Ceux-ci sont activés via 3D Touch en appuyant sur l’écran pour les animer. Mais Apple a progressivement supprimé 3D Touch sur les nouveaux iPhones au profit de Haptic Touch, cette section n’est donc plus disponible.

Sous les sélections de papier peint par défaut, vous verrez tous vos albums dans l’application de photos répertoriée. Voici où vous pouvez choisir un fond d’écran parmi vos photos. Il peut s’agir de votre propre photo ou d’un fond d’écran que vous avez téléchargé sur Internet (plus d’informations ci-dessous).

Trouvez le fond d’écran que vous aimez dans un album. Lorsque vous appuyez sur une image, vous avez la possibilité de prévisualiser son apparence, de la déplacer et de la mettre à l’échelle (utilisez vos doigts pour pincer et zoomer) et de modifier la perspective. Si le zoom en perspective (le bouton central) est activé, il activera un effet de parallaxe qui déplace légèrement le fond d’écran lorsque vous tournez votre iPhone.

Lorsque vous appuyez sur le bouton Définir, vous verrez un menu qui vous permet de définir le fond d’écran de votre écran de verrouillage, de votre écran d’accueil ou des deux. Cela signifie que le fond d’écran de votre écran de verrouillage peut être différent de celui de votre écran d’accueil si vous le souhaitez.

Mac

Ouvert Préférences de système.

Cliquer sur Bureau et économiseur d’écran.

Comme iOS, vous verrez ici un tas de fonds d’écran par défaut pour Mac. Les fonds d’écran dynamiques changent en fonction de l’heure de la journée, tandis que les fonds d’écran du Bureau sont des images fixes. Dans le menu de gauche, vous verrez une option pour choisir un album dans l’application photos ou un dossier dans le Finder. En cliquant sur le bouton plus sous le menu, vous pourrez choisir un dossier contenant des images.

Contrairement à iOS, vous verrez également ici une option pour changer le fond d’écran sous certaines conditions, de toutes les cinq secondes à tous les jours. Ou, changez le fond d’écran chaque fois que votre Mac se réveille du sommeil ou chaque fois que vous vous connectez.

Voici une astuce: vous pouvez ouvrir le Finder, trouver une image que vous voulez, puis la faire glisser et la déposer dans la zone d’aperçu dans les Préférences Système, et elle définira instantanément cette image comme fond d’écran.

Papiers peints

Maintenant que vous savez comment changer le fond d’écran de l’écran d’accueil sur vos appareils Apple, où pouvez-vous trouver des fonds d’écran? Un site Web que j’aime utiliser s’appelle Unsplash. Ce sont des photos gratuites et de haute qualité que les photographes téléchargent sur le site Web. Vous trouverez différentes collections d’images ou saisissez ce que vous voulez dans la barre de recherche. Une autre option est bien sûr d’aller sur votre moteur de recherche préféré et de chercher des fonds d’écran.

Vous pouvez également trouver des applications de papier peint dans le Mac App Store. J’ai examiné l’un d’entre eux appelé Earth 3D qui vous offre des fonds d’écran animés. Il existe de nombreuses autres applications à découvrir.

Lectures complémentaires

[Earth 3D Brings Gorgeous Live Wallpapers to Your Mac]

[macOS: Great Wallpaper is Hidden in Your Mac’s Screensaver Collection]