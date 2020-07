Comment changer le nom de votre appareil Android sur le Play Store, Google Assistant, etc.

Chaque téléphone, tablette, smartwatch, TV et autre appareil Android a un nom de modèle qui lui est attribué par le fabricant. Le nom apparaît à différents endroits, y compris sur le site Web Play Store du bureau, Google Assistant et l’outil Find My Device de Google. Parfois, le nom du modèle est facilement reconnaissable (par exemple, « Google Pixel 3 » ou « Nokia 7.2 »), mais dans d’autres cas, il peut s’agir d’une chaîne incompréhensible de caractères et de chiffres.

Certains fabricants sont meilleurs que d’autres en ce qui concerne les noms d’appareils. Samsung est particulièrement mauvais, car la plupart de ses téléphones et tablettes utilisent des noms comme « SM-A102U1 » ou « SM-G955F » au lieu de noms de produits facilement reconnaissables. Les Chromebooks peuvent également être difficiles à identifier dans Google Play, car ils sont généralement désignés par le nom de la plate-forme matérielle (par exemple, « corail » ou « hachure ») au lieu du nom de l’ordinateur portable.

Annonces :

Ces noms ne sont pas très utiles.

Heureusement, Google facilite le changement de nom de vos appareils Android. Mieux encore, vos modifications sont synchronisées sur tous les services de Google, vous n’avez donc même pas besoin de définir des noms à plusieurs endroits. Voici comment procéder.

Comment renommer votre appareil Android

Si vous utilisez un navigateur de bureau, la manière la plus simple de voir votre liste complète d’appareils (et de changer leurs noms) est dans les paramètres de Google Play. Il affiche tous les appareils Android enregistrés sur votre compte Google.

Pour changer le nom d’un appareil, cliquez simplement sur le bouton «Modifier», saisissez un nouveau nom et cliquez sur le bouton «Mettre à jour» lorsque vous avez terminé. Super simple. Vos modifications seront instantanément synchronisées sur Google Assistant, le site Play Store, Localiser mon appareil et partout où Google affichera vos appareils connectés.

Le site Web Play Store ne fonctionne pas très bien sur les téléphones, donc si vous êtes sur un appareil mobile, il est probablement plus facile d’ouvrir la page Web Trouver mon appareil.

Votre liste d’appareils sera affichée en haut, et une fois que vous avez sélectionné l’appareil souhaité, appuyez simplement sur le nom pour le changer. Fait intéressant, l’application Find My Device sur le Play Store ne vous permet pas de modifier les noms des appareils, uniquement le site Web.