Un bon nom de chaîne YouTube est presque aussi vital que le contenu lui-même. Vous voulez un nom percutant et facilement consultable pour maximiser les vues et les abonnés. Il est important de savoir comment configurer un nom de chaîne YouTube pour exploiter pleinement le potentiel de votre profil.

Les changements de marque réussis peuvent faire parler les gens, mais vous devez savoir comment commencer. Voici les étapes dont vous aurez besoin pour mettre à jour le nom de votre chaîne.

Comment changer le nom de votre chaîne YouTube:

1. Connectez-vous à votre chaîne YouTube. Il s’agit d’une première étape assez évidente et elle devrait vous mener directement à votre page d’accueil YouTube.

2. Cliquez sur le Réglages icône d’engrenage. C’est dans le menu déroulant dans le coin supérieur droit de la page. Vous pouvez trouver le Réglages bouton entre les Langue et le bouton Vos données sur YouTube bouton.

3. Ensuite, vous verrez une page de présentation des paramètres de votre chaîne. Il devrait ressembler à l’image ci-dessous. À partir d’ici, cliquez sur Modifier sur Google qui vous amènera à une autre page.

4. Maintenant, vous devriez voir une page qui ressemble à l’image ci-dessous. C’est ici que vous pouvez modifier à la fois votre photo de profil et votre nom.

5. Ensuite, changez simplement votre nom! Les étapes ne sont pas trop compliquées, mais assurez-vous d’avoir un bon nom prêt à vous connecter.

Que dois-je savoir d’autre?

Il y a quelques points à garder à l’esprit lorsque vous changez le nom de votre chaîne YouTube. Le nom de votre chaîne est le même que celui associé à votre compte Google. Si vous en changez un, vous les changez tous. Vous ne pouvez également changer votre nom que trois fois en 90 jours, alors faites attention avant de devenir trop fou. De plus, si votre compte Google est géré par votre école ou entreprise, vous ne pourrez peut-être pas apporter de modifications.

Que puis-je faire d’autre sur YouTube?

Changer le nom de votre chaîne YouTube n’est que la pointe de l’iceberg. Il existe de nombreux autres éléments qui contribuent à la création d’une chaîne réussie, notamment les thèmes, les abonnés, l’optimisation vidéo, etc. Si vous cherchez vraiment à devenir un créateur de contenu, vous voudrez peut-être commencer par vous entraîner un peu.

