Comment changer votre chaîne logicielle sur Chrome OS

L’une des plus grandes forces de Chrome OS est sa stabilité. Chaque fois que je remets un Chromebook à quelqu’un, je sais qu’il ne rencontrera aucun problème. Cependant, pour ceux qui aiment bricoler – comme moi – il y a la possibilité de tester de nouvelles fonctionnalités pour Chrome au détriment possible de la stabilité. Vous pouvez basculer entre les trois canaux logiciels sur un Chromebook si vous le souhaitez. Voici ce que chacun est et ce qu’il faut savoir avant de passer.

Quels sont les canaux Chrome OS?

Chaque appareil Chrome peut être sur l’un des trois canaux logiciels: le canal stable, le canal bêta et le canal développeur.

Canal développeur est l’endroit où de nouvelles fonctionnalités et modifications logicielles sont ajoutées aux versions de Chrome OS. C’est le canal qui vous permet de tester les derniers réglages, mais aussi le canal qui a le plus de bugs. Si vous utilisez un Chromebook pour un travail critique ou si c’est votre seul ordinateur, le canal développeur n’est pas pour vous. Si votre Chromebook est une machine secondaire, vous aimerez peut-être jouer avec.

Chaîne bêta est la transition entre l’ouest sauvage du développeur et la douce normalité de Stable. C’est là que vous pouvez essayer de nouvelles choses avant que la plupart des utilisateurs ne l’obtiennent, sans avoir à gérer autant de bogues. Ne vous méprenez pas; La bêta est toujours boguée, un peu moins, car les bogues les plus critiques sont résolus avant d’arriver ici.

Canal stable est le canal par défaut fourni avec tous les Chromebooks. Si vous ne saviez pas ce qu’était une chaîne Chrome OS avant de commencer à lire cet article, votre Chromebook est stable. Stable est ce qui se déploie après que les changements logiciels ont été entièrement testés, et ce logiciel est le plus – attendez-le – stable.

Ce que vous devez savoir avant de passer d’une chaîne à l’autre

Passer des canaux stables aux canaux bêta ou développeurs est simple, mais aller dans l’autre sens est quelque chose qui demande un peu plus d’efforts. Lors du passage aux niveaux les plus instables, Chrome OS le traite comme toute autre mise à jour du système, car il s’agit d’un numéro de version supérieur. Revenir à l’écurie nécessite une restauration complète du système – il nettoie le Chromebook et efface toutes les données locales de l’appareil.

Même si la configuration d’un Chromebook ne prend que 5 minutes, ce n’est pas quelque chose que personne ne veut être préparé, donc si vous commencez à essayer les canaux bêta et développeur, sauvegardez vos données locales et assurez-vous de garder les choses sauvegardées . Google Drive est intégré à l’application Fichiers pour une raison!

Comment basculer entre les canaux Chrome OS

Cliquez ou appuyez sur le pilule de temps et de statut dans le coin inférieur gauche de l’écran.

Source: Ara Waggoner / Android Central

Cliquez ou appuyez sur le Équipement de réglages.

Source: Ara Waggoner / Android Central

Cliquez ou appuyez sur le icône de menu à trois lignes dans le coin supérieur gauche de l’application Paramètres.

Source: Ara Waggoner / Android Central

Cliquez ou appuyez sur À propos de Chrome OS.

Source: Ara Waggoner / Android Central

Cliquez ou appuyez sur Détails supplémentaires.

Source: Ara Waggoner / Android Central

Cliquez ou appuyez sur Changer de chaîne.

Source: Ara Waggoner / Android Central

Cliquez ou appuyez sur le canal vers lequel vous souhaitez basculer.

Source: Ara Waggoner / Android Central

Cliquez ou appuyez sur Changer de chaîne.

Source: Ara Waggoner / Android Central

Si vous effectuez une mise à jour vers la version bêta ou développeur, votre Chromebook changera de chaîne et enverra une requête ping aux serveurs de Google pour la dernière version de votre nouvelle chaîne. Une fois cette mise à jour téléchargée, Chrome vous avertira une fois qu’il sera prêt à redémarrer et à terminer le traitement de la mise à jour.

Si vous rétrogradez vers Stable, votre Chromebook vous avertira du fait que la rétrogradation nécessite un Powerwash, puis une fois que vous serez d’accord, il se préparera à exécuter le Powerwash et la restauration du système.

