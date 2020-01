Dans notre monde de 2020, il y a de fortes chances que vous ayez une tonne de comptes en ligne. Sur Twitter, Amazon, votre banque et plus encore, il existe des noms d’utilisateur et des mots de passe pratiquement infinis pour que vous puissiez suivre.

Parmi tous les comptes que vous possédez, l’un des plus importants est votre compte Google. Votre compte Google est utilisé pour Gmail, YouTube, Google Maps, Google Photos et tant d’autres services gérés par Google. Si elle est violée ou piratée, vous serez dans un monde de souffrance.

Un moyen simple de garantir la sécurité de votre compte Google consiste à utiliser un nouveau mot de passe, surtout si cela fait un moment que vous ne l’avez pas modifié pour la dernière fois. Aujourd’hui, nous allons vous guider à travers ce processus afin que vous puissiez continuer et changer votre propre mot de passe pour vous donner une tranquillité d’esprit supplémentaire.

Comment changer votre mot de passe Google

Changer votre mot de passe Google est assez simple, et tout cela peut être fait depuis votre téléphone Android.

Ouvrez le Réglages sur votre téléphone.

Faites défiler vers le bas et appuyez sur Google.

Robinet Gérez votre compte Google.

Robinet Informations personnelles.

Robinet Mot de passe.

Entrez votre Mot de passe actuel et appuyez sur Prochain.

Tapez votre nouveau mot de passe

Tapez à nouveau votre nouveau mot de passe pour le confirmer.

Robinet Changer le mot de passe.

Robinet D’accord.

En quelques clics, vous disposez désormais d’un nouveau mot de passe flambant neuf pour votre compte Google. Ça fait du bien, non?

Vous devrez entrer votre nouveau mot de passe sur les appareils existants associés à votre compte, et bien que cela puisse être un peu fastidieux, cela vaut la peine de prendre quelques minutes de votre journée pour réduire les écoutilles de votre profil en ligne.

Maintenant que votre mot de passe a été modifié, consultez notre autre guide ci-dessous pour activer l’authentification à deux facteurs sur votre compte Google. Si vous voulez vraiment vous assurer que les yeux indésirables restent en dehors de vos informations, c’est une bonne chose à configurer.

Comment activer l’authentification à deux facteurs sur votre compte Google

