Comment changer votre mot de passe Twitter et activer l’authentification à deux facteurs

Twitter. Certains l’aiment, d’autres le détestent. Quelle que soit votre opinion, vous devez vous assurer que votre compte est aussi sûr que possible si vous utilisez le réseau social.

Pour vous assurer que les yeux indésirables n’accèdent pas à vos informations personnelles, nous vous recommandons de modifier votre mot de passe et d’activer l’authentification à deux facteurs si vous ne l’avez pas déjà activé.

Sans plus tarder, commençons.

Comment changer votre mot de passe Twitter

Appuyez sur votre icône de profil dans le coin supérieur gauche de l’application Twitter sur votre téléphone.

Robinet Paramètres et confidentialité.

Robinet Compte.

Source: Joe Maring / Android Central

Robinet Mot de passe.

Entrer votre mot de passe actuel.

Entrez deux fois votre nouveau mot de passe.

Robinet Mettre à jour le mot de passe.

Source: Joe Maring / Android Central

Après avoir entré vos informations, vous verrez une petite fenêtre contextuelle au bas de votre écran vous informant que votre mot de passe a bien été modifié.

Assurez-vous de créer un mot de passe solide avec un mélange de lettres minuscules / majuscules, de chiffres et de caractères spéciaux. Si vous utilisez un gestionnaire de mots de passe comme 1Password ou LastPass, n’oubliez pas de mettre à jour vos informations Twitter également.

Comment configurer l’authentification à deux facteurs

Une fois votre mot de passe modifié, c’est une bonne idée d’activer l’authentification à deux facteurs (2FA) pour votre compte. Lorsque cette option est activée, vous devrez entrer un code de sécurité aléatoire en plus de votre mot de passe chaque fois que vous vous connectez à Twitter sur un nouvel appareil.

C’est un excellent moyen d’ajouter une couche de protection supplémentaire, et lors de la configuration sur Twitter, vous avez le choix entre deux options.

Commencez à tweeter de manière plus sécurisée

Juste comme ça, vous avez réussi à changer votre mot de passe et activé l’authentification à deux facteurs sur votre compte Twitter. Bon travail!

C’est une bonne idée de changer votre mot de passe de temps en temps, et l’utilisation d’un gestionnaire de mots de passe peut le faire beaucoup plus facilement.

En ce qui concerne l’authentification à deux facteurs, opter pour une application d’authentification est notre solution préférée, car c’est la manière la plus sécurisée d’utiliser 2FA. Cependant, si vous n’avez pas envie de jouer avec une autre application sur votre téléphone, utiliser une authentification à deux facteurs via des messages texte est mieux que rien et rend encore plus difficile pour les gens de pénétrer dans votre compte.

Authentification à deux facteurs: tout ce que vous devez savoir

