Comment choisir le bon bâton de combat pour votre Nintendo Switch

Quiconque aime les jeux de combat connaît l’importance d’un bon bâton de combat. Il doit être réactif, robuste, facile à utiliser et idéalement avoir un joli câble long. Malheureusement, la Nintendo Switch est encore suffisamment nouvelle pour ne pas avoir une tonne d’options en matière de bons bâtons de combat compatibles, et ses minuscules Joy-Cons ne suffiront pas si vous voulez devenir sérieusement compétitif. Heureusement, la poignée de baguettes de combat est la plupart du temps un choix solide pour le montant que vous payez et est même compatible avec d’autres plates-formes également, vous n’avez donc pas à acheter un tas de périphériques pour chaque appareil que vous possédez.

Comme tant d’autres produits Hori, le Pro V est fier d’être officiellement autorisé par Nintendo. C’est de loin le bâton de combat le plus cher, mais c’est aussi le mieux évalué. Les boutons répondent bien et le bâton Hayabusa (familier à tous ceux qui ont déjà utilisé un bâton de combat Hori) a une grande sensation. Le câble mesure 10 pieds de long, vous ne devriez donc pas avoir de problèmes avec la distance de la console. C’est probablement le plus proche que vous pouvez obtenir pour imiter une armoire d’arcade appropriée dans votre maison.

150 $ chez Amazon

Ce bâton de combat de 8Bitdo est beaucoup moins cher que le Hori. Bien que pas aussi bien évalué que le Hori, pour un tiers du prix, le N30 est un choix solide avec quelques options supplémentaires. Il a une gamme de compatibilité plus large que le Hori. Non seulement cela fonctionne sur le Switch et le PC, mais il est également utilisable sur Mac et Android et peut être connecté via Bluetooth à des appareils compatibles. De plus, contrairement au Hori, il est plus facile de modifier et de personnaliser. C’est un excellent choix si vous avez plus de budget mais que vous voulez un modèle de qualité avec une large compatibilité. Remarque: Cette clé n’est actuellement pas disponible sur Amazon (et n’est vendue que pour le moment), mais nous mettrons à jour une fois qu’ils seront réapprovisionnés!

45 $ chez Amazon

Le Mayflash a plusieurs modèles, et à l’extrémité la plus chère se trouve le Mayflash F500 à 90 $. Il dépasse de loin même le Hori en termes de compatibilité, fonctionnant avec PS4, PS3, Xbox One, 360, PC, Android et bien sûr le Nintendo Switch. Il prend également en charge les casques mais malheureusement pas sur le Switch. Le F500 est plus grand que le F300 et a beaucoup plus de poids. Les boutons et le bâton sont réactifs et faciles à modifier si vous le souhaitez. Choisissez ceci si cela ne vous dérange pas de payer un peu plus pour utiliser une seule clé sur plusieurs appareils, y compris le commutateur.

73 $ sur Amazon

Pour ceux qui aiment le Mayflash mais qui n’ont pas nécessairement besoin d’un support pour casque et qui veulent payer un peu moins, le F300 est une bonne option. Il ne coûte que 60 $ (au maximum), est tout aussi robuste que son cousin plus cher et a la même compatibilité. Vraiment, les principales différences sont que l’appareil, dans l’ensemble, est plus petit et qu’il ne prend pas en charge le casque sur les appareils non-Switch. Si vous prévoyez seulement d’utiliser le bâton de combat pour Switch, c’est un bon choix, moins cher.

52 $ chez Amazon

Notre choix

Bien qu’il n’y ait pas encore des tonnes de bâtons de combat disponibles pour la Nintendo Switch, il y a suffisamment d’options pour que vous puissiez en trouver un qui convient à vos besoins. Je privilégie le HORI Real Arcade Pro V pour son excellent toucher et sa réactivité.

Bien que le bâton de combat 8Bitdo ait été une bonne option budgétaire dans le passé, sa disponibilité inégale rend plus difficile à recommander maintenant. Si vous pouvez en trouver un, parfait, allez-y, mais à moins qu’ils ne se réapprovisionnent de manière plus cohérente, le Mayflash F500 est notre nouveau go-to, surtout si nous voulons la compatibilité croisée sur plusieurs appareils.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.