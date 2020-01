Comment configurer des messages d’annonce avec Siri sur AirPods Pro

Annoncer des messages avec Siri est une fonctionnalité de certains écouteurs Apple où Siri lit vos messages entrants et vous permet de répondre rapidement avec la voix. Voici comment le configurer.

Vous aurez besoin d’un casque avec la toute dernière puce H1 d’Apple. Ces modèles sont pris en charge:

AirPods 2e génération

AirPods Pro

Beats Solo Pro

Powerbeats Pro

Vous aurez également besoin d’un iPhone ou d’un iPad exécutant iOS 13.2 ou iPadOS 13.2 ou version ultérieure.

Ouvert Réglages.

Robinet Notifications.

Robinet Annoncer des messages avec Siri et activez la bascule.

Il existe un autre paramètre appelé Réponse sans confirmation. Si vous activez cette option, cela signifie que lorsque vous prononcerez votre réponse, Siri ne vous confirmera pas de l’envoyer, elle le fera immédiatement.

Siri lira vos messages lorsque votre appareil sera verrouillé. Vous entendrez une tonalité, puis elle annoncera le nom de l’expéditeur et lira le message. Mais si c’est un long message, vous n’entendrez que le nom. Après que Siri ait lu le message, elle attendra votre réponse. Vous pouvez dire une commande comme «dites-lui que je serai là bientôt» ou «répondez que je suis occupé en ce moment».

