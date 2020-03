Comment configurer et commencer à utiliser Google Duo pour Android

Que vous soyez forcé de vous isoler et de travailler à domicile, ou que vous souhaitiez simplement rester en contact avec vos amis et votre famille, une bonne plateforme de chat vidéo est essentielle. FaceTime d’Apple est génial, mais il ne fonctionne pas sur Android, et grand-mère ne comprendra probablement pas installer une solution plus d’entreprise comme Slack ou Zoom. Alors que faire? Eh bien, il existe un très bon service de chat vidéo qui est à la fois gratuit et multiplateforme, et c’est Google Duo. Je vais vous expliquer comment configurer Google Duo sur votre téléphone Android (afin que vous puissiez ensuite le partager avec vos collègues, amis ou grands-parents).

Produits utilisés dans ce guide

Comment démarrer avec Google Duo sur Android

Avant de commencer, assurez-vous que vous disposez d’un appareil sur lequel Duo fonctionne. Duo fonctionne sur Android, iOS, le Web et les écrans intelligents comme Nest Hub / Hub Max, Lenovo Smart Display et JBL Link View. Les appels sont cryptés de bout en bout pour votre confidentialité, et même des effets vidéo spéciaux sont effectués localement sur l’appareil et ne sont pas gérés par un serveur Google aléatoire.

Si, pour une raison quelconque, il n’est pas déjà installé sur votre téléphone Android, accédez au Google Play Store et Télécharger l’application Google Duo.

Si vous ne vous êtes jamais connecté à l’application auparavant, lisez Conditions d’utilisation et Politique de confidentialité avant de cliquer sur le je suis d’accord bouton.

Accordez à Google Duo l’accès à vos contacts afin que vous puissiez commencer à appeler des gens.

Confirmez votre numéro de téléphone afin que les gens puissent vous trouver.

Tapez le code de confirmation que Google Duo vous a envoyé par SMS.

Source: Jeramy Johnson / Android Central

Accorder l’autorisation à l’application pour prendre des photos et enregistrer du son et des vidéos.

Vous serez accueillis avec un écran de bienvenue avec l’appareil photo pointé vers votre visage brillant.

Duo vous indiquera combien de vos contacts actuels vous pouvez joindre via l’application. Pour clavarder par vidéo avec un seul contact à la fois, tapez leur nom dans le champ de recherche, ou faites défiler vers le bas pour faire une sélection.

Source: Jeramy Johnson / Android Central

Pour clavarder par vidéo avec un groupe, appuyez sur le bouton Créer un groupe et sélectionnez jusqu’à sept personnes avec qui discuter simultanément.

Source: Jeramy Johnson / Android Central

Une fois que Google Duo est configuré sur votre téléphone Android, vous pouvez commencer à modifier les paramètres, à explorer les fonctionnalités et à vous amuser avec vos chats vidéo. Par exemple, une fois que l’application est ouverte, si vous balayez vers le bas depuis le haut de l’écran dans l’application, vous verrez deux petites icônes pour Filtres et Effets sur le côté droit de l’écran. Appuyer sur ces boutons ajoute un peu de drame et de créativité à vos conversations vidéo, bien que vous souhaitiez peut-être exercer un peu de retenue sur ces appels professionnels.

Une autre fonctionnalité intéressante qui peut être activée par défaut est appelée Toc Toc. Cela montre un aperçu vidéo en direct de vous à qui vous appelez, alors assurez-vous de ne pas vous taper le nez ou de faire quoi que ce soit d’embarrassant pendant que vous attendez que votre ami ou collègue réponde. Vous pouvez désactiver cette fonctionnalité en appuyant sur le menu à trois points en haut à droite de l’application, en appuyant sur Paramètres, puis sur Paramètres d’appel.

Si vous ne pouvez pas voir une vidéo d’aperçu lorsque quelqu’un vous appelle, c’est parce que Knock Knock est désactivé sur son téléphone ou qu’il n’est pas encore dans votre liste de contacts. Sur cette note, il existe d’autres paramètres de confidentialité que vous pouvez ajuster, tels que la possibilité d’empêcher les contacts de vous appeler.

Nos meilleurs choix d’équipement

Si vous attendez un nouveau téléphone Android, nous pensons que l’un des meilleurs actuellement est le Samsung Galaxy S20. Il possède toutes les dernières spécifications et l’accès Duo est intégré directement dans le numéroteur téléphonique! Si vous voulez un peu d’isolation acoustique et d’intimité pour vos conversations vidéo, procurez-vous également une paire de Galaxy Buds + avec leur son incroyable et leur longue durée de vie de la batterie.

Numéroteur Duo

Samsung Galaxy S20

Le dernier produit phare de Samsung a tout pour plaire

Le Galaxy S20 regorge de spécifications impressionnantes, telles qu’un écran 120 Hz, des caméras améliorées et un stockage extensible à tous les niveaux. Il propose également des appels vidéo Google Duo intégrés à l’application de numérotation (téléphone).

De nouveaux bourgeons sur le bloc +

Samsung Galaxy Buds +

Samsung améliore ses véritables écouteurs sans fil

Samsung ne pensait pas qu’il fallait trop changer les Galaxy Buds de 2019 à 2020, et c’est bien – ils étaient déjà assez bons. Cette année, les Galaxy Buds + ont deux fois la durée de vie de la batterie, un son amélioré et plus de microphones.